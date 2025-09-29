Indias industrial production grows 4 percent in August shows govt data भारत का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 4% बढ़ा, सरकारी आंकड़े जारी, Business Hindi News - Hindustan
भारत का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 4% बढ़ा, सरकारी आंकड़े जारी

जुलाई माह के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) वृद्धि दर को संशोधित कर 4.3 प्रतिशत कर दिया गया जबकि पहले अनुमान 3.5 प्रतिशत था। अगस्त 2024 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि स्थिर रही थी।

Varsha Pathak भाषाMon, 29 Sep 2025 05:53 PM
खनन क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में चार प्रतिशत बढ़ा। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। जुलाई माह के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) वृद्धि दर को संशोधित कर 4.3 प्रतिशत कर दिया गया जबकि पहले अनुमान 3.5 प्रतिशत था। अगस्त 2024 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि स्थिर रही थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कहा, ‘‘ खनन क्षेत्र की वृद्धि दर छह प्रतिशत रहने से अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में अगस्त 2025 में सालाना आधार पर चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।’’ खनन क्षेत्र का उत्पादन अगस्त 2024 में 4.3 प्रतिशत घटा था। विनिर्माण क्षेत्र (जो सूचकांक में तीन-चौथाई से अधिक का योगदान देता है) इस वर्ष अगस्त में 3.8 प्रतिशत बढ़ा जबकि पिछले वर्ष इसी माह इसमें 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

मूल धातुओं और मोटर वाहन, ट्रेलर एवं सेमी-ट्रेलर के विनिर्माण में क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, बिजली क्षेत्र में वृद्धि 4.1 प्रतिशत रही जबकि अगस्त 2024 में 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रही जबकि एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में यह 4.3 प्रतिशत थी। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, पूंजीगत वस्तु खंड में अगस्त 2025 में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले इसी अवधि में इसमें स्थिर वृद्धि हुई थी।

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (एसी, फ्रिज आदि का उत्पादन) की वृद्धि दर अगस्त 2024 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत रह गई। अगस्त 2025 में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 6.3 प्रतिशत घट गया जबकि पिछले वर्ष इसी महीने इसमें 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। बुनियादी ढांचा/निर्माण क्षेत्र में अगस्त 2025 में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो एक वर्ष पहले 2.7 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अगस्त 2024 में इसमें 2.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी। मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षेत्र में अगस्त में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी माह में यह 3.1 प्रतिशत थी।

