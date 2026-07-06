सोने के रेट में भारी तेजी का भारतीयों ने जमकर उठाया फायदा, 200% उछल गया गोल्ड लोन
मुख्य बातें
- वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में गोल्ड लोन 138 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 112 प्रतिशत, राजस्थान में 105 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 102 प्रतिशत बढ़ा
- कुल रिटेल लोन (जैसे पर्सनल लोन, कार लोन आदि) के बाजार में भी गोल्ड लोन की हिस्सेदारी पिछले दो वर्षों में 20% से बढ़कर 41% हो गई है
सोने की कीमतों में आई भारी तेजी का भारतीयों ने जमकर फायदा उठाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सोना गिरवी रखकर लिए गए कर्ज की प्रति व्यक्ति औसत राशि 39 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख रुपये पर पहुंच गई, जो मात्र तीन साल पहले (वित्त वर्ष 2022-23) 98,000 रुपये थी। यानी इस अवधि में लोगों ने दोगुना कर्ज उठाया है।
क्रेडिट सूचना प्रदाता कंपनी एक्सपेरियन इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 से मार्च 2026 के बीच सोने की कीमतों के सूचकांक (प्राइस इंडेक्स) में 144% की तेजी आई। चूंकि ग्राहकों का सोना अब अधिक कीमती हो चुका है, इसलिए बैंक और वित्तीय कंपनियां उसी सोने के बदले उन्हें 200% तक ज्यादा लोन की रकम मंजूर कर रही हैं। कुल रिटेल लोन (जैसे पर्सनल लोन, कार लोन आदि) के बाजार में भी गोल्ड लोन की हिस्सेदारी पिछले दो वर्षों में 20% से बढ़कर 41% हो गई है।
गोल्ड लोन का कारोबार तीन गुना हुआ
देश में गोल्ड लोन का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। यह मार्च 2023 के 6.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2026 में 19.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं. सोने की बढ़ती कीमतों के कारण तीन लाख रुपये से अधिक के गोल्ड लोन का हिस्सा भी लगातार बढ़ रहा है।
यूपी समेत कई राज्यों में तेजी
रिपोर्ट के मुताबिक, सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने का चलन अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहा। उत्तर और पश्चिम भारत में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में गोल्ड लोन 138 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 112 प्रतिशत, राजस्थान में 105 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 102 प्रतिशत बढ़ा।
इससे संकेत मिलता है कि देशभर में गोल्ड लोन की स्वीकार्यता बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के घरों में भारी मात्रा में सोना रखा हुआ है। गोल्ड लोन की यह तेज रफ्तार परिवारों को अपनी इस पारंपरिक संपत्ति को आसान नकदी में बदलने में मदद कर रही है।
बार-बार लोन ले रहे हैं लोग
दिलचस्प बात यह है कि अब लोग गोल्ड लोन को एक आदत की तरह अपना रहे हैं। साल 2026 की आखिरी तिमाही में लगभग 75% ग्राहक ऐसे थे, जिन्होंने पहले भी गोल्ड लोन लिया था और दोबारा लोन लेने आए। साथ ही, अब लोग बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बल्कि कम समय के लिए ऋण ले रहे हैं और उसे जल्दी चुका भी रहे हैं।
समय पर चुकाने की आदत बढ़ी
लोन बांटने की इस अंधाधुंध रफ्तार के बावजूद राहत की बात यह है कि ग्राहकों की तरफ से धोखाधड़ी या लोन न चुकाने के मामले बेहद कम हुए हैं। 90 दिनों से अधिक समय तक किस्त न चुकाने वाले मामले मार्च 2023 के 0.4% से घटकर मार्च 2026 में मात्र 0.2% रह गए हैं। यह दर्शाता है कि बाजार बढ़ने के साथ-साथ कंपनियां और बैंक सुरक्षित तरीके से लोन दे रहे हैं।
खुदरा कर्ज में बढ़ी हिस्सेदारी
वित्त वर्ष हिस्सेदारी
2023-24 20 प्रतिशत
2024-25 30 प्रतिशत
2025-26 41 प्रतिशत
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें