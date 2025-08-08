indians are fulfilling their desire to travel through personal loans private job holders are at the forefront घूमने की चाहत को पर्सनल लोन से पूरा कर रहे भारतीय, प्राइवेट नौकरी वाले सबसे आगे, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़indians are fulfilling their desire to travel through personal loans private job holders are at the forefront

घूमने की चाहत को पर्सनल लोन से पूरा कर रहे भारतीय, प्राइवेट नौकरी वाले सबसे आगे

97 शहरों में पैसाबाजार के सर्वे में यह बात सामने आई है कि 27 फीसदी भारतीयों ने घूमने के लिए पर्सनल लोन लिया। लोन लेने वालों में से 71% टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं। घूमने के लिए लोन लेने वालों में प्राइवेट नौकरी करने वाले 65% लोग सबसे आगे हैं। उनके बाद बिजनेस वाले (17%) आते हैं।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमFri, 8 Aug 2025 06:00 AM
share Share
Follow Us on
घूमने की चाहत को पर्सनल लोन से पूरा कर रहे भारतीय, प्राइवेट नौकरी वाले सबसे आगे

अगर आपको घूमने का मन करे, तो क्या बैंक बैलेंस देखकर योजना रोकेंगे? ज्यादातर भारतीय अब ऐसा नहीं करते। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह महीने में हर चार में से एक से ज्यादा (27%) लोगों ने छुट्टियों के लिए पर्सनल लोन लिया। घूमने के लिए लोन लेने वालों में प्राइवेट नौकरी करने वाले 65% लोग सबसे आगे हैं। उनके बाद बिजनेस वाले (17%) आते हैं। पैसाबाजार के सर्वे में यह बात सामने आई है। साल 2023 में यह आंकड़ा 21% था, जो अब छह फीसदी बढ़ गया है।

दिल्ली-हैदराबाद सबसे आगे

बड़े शहरों में दिल्ली वाले सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं। यहां से 35% लोगों ने ट्रैवल के लिए कर्ज लिया। हैदराबाद 18% के साथ दूसरे नंबर पर है। मुंबई (15%) और बैंगलोर (14%) भी टॉप शहरों में शामिल हैं।

छोटे शहरों के लोग भी पीछे नहीं

सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 71% लोन लेने वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों (जैसे लखनऊ, आगरा, जयपुर) के रहने वाले हैं। साल 2023 में यह संख्या 68% थी, जो अब और बढ़ गई है। इन शहरों में आर्थिक आजादी और घूमने की चाहत तेजी से बढ़ रही है।

नौकरीपेशा युवा बना रहे ट्रेंड

घूमने के लिए लोन लेने वालों में प्राइवेट नौकरी करने वाले 65% लोग सबसे आगे हैं। उनके बाद बिजनेस वाले (17%) आते हैं। उम्र के हिसाब से देखें तो 30-40 साल के मिलेनियल्स (47%) सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं, लेकिन 20-30 साल के युवा (जनरेशन जेड) सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या 2023 के मुकाबले दोगुनी होकर 29% पहुंच गई है।

गोवा-कश्मीर बने पसंदीदा

देश में घूमने के लिए गोवा 18% लोगों की पहली पसंद है। उसके बाद कश्मीर (16%) और हिमाचल प्रदेश (14%) का नंबर आता है। विदेशों में साउथईस्ट एशिया (44%) सबसे लोकप्रिय है। जानने वाली बात यह भी है कि जनवरी और जून के महीने में सबसे ज्यादा लोन लिए जाते हैं, क्योंकि यही समय छुट्टियों का होता है।

कितने का लोन ले रहे लोग?

ज्यादातर लोग छोटी रकम का कर्ज लेकर घूमना पसंद कर रहे हैं, ताकि आसानी से चुकाया जा सके।

30% लोग: ₹1-3 लाख

20% लोग: ₹50,000-1 लाख

19% लोग: ₹3-5 लाख

खास बात यह है कि ₹50,000 से कम के लोन लेने वालों की संख्या 2023 के मुकाबले 7 गुना बढ़कर 15% हो गई है।

घर बनाने से ज्यादा जरूरी हो गई छुट्टियां

रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। भारतीय अब घर की मरम्मत या शादी से ज्यादा छुट्टियों पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। 2023 में घर नवीनीकरण के लिए 31% लोग लोन लेते थे, जो अब घटकर 24% रह गया है। वहीं ट्रैवल लोन की मांग 27% तक पहुंच गई है।

पैसाबाजार के सीईओ संतोष अग्रवाल ने कहा, "उपभोक्ता अपनी आकांक्षाओं और जीवनशैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण का इस्तेमाल करने में ज्यादा सहज और आश्वस्त होते जा रहे हैं। हॉलिडे लोन में बढ़ोतरी इसी बदलाव को दर्शाती है।"

Business Latest News tourist places near Delhi Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।