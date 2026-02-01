मेगा टेक्सटाइल पार्क, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम...बजट के ऐलान से खूब उछले ये शेयर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Indian textile stocks rallied sharply after budget mega parks and other major announcement detail is here
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में समर्थ 2.0 की घोषणा की, जिसका उद्देश्य टेक्सटाइल सेक्टर में स्किलिंग को आधुनिक बनाना और पूरी वैल्यू चेन में उत्पादकता बढ़ाना है। इसके साथ ही तकनीकी वस्त्रों पर फोकस वाले नए मेगा टेक्सटाइल पार्क की भी बात कही गई।

Feb 01, 2026 05:21 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इसके बाद कपड़ा कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। ट्रेडिंग के दौरान कुछ टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां डिमांड में रहीं और वर्धमान टेक्सटाइल्स में करीब 9% की तेजी दर्ज की गई। ट्राइडेंट और रेमंड के शेयर लगभग 7% ऊपर रहे जबकि वेलस्पन इंडिया 4% और केपीआर मिल 5% मजबूत हुआ। इसके अलावा, अरविंद के शेयर भी 9% तक चढ़ गए। हालांकि, कारोबार के अंत तक कुछ शेयरों में मुनाफावसूली लौट आई और ये लाल निशान पर बंद हुए। इनमें पेज इंडस्ट्रीज, LMW, स्वॉन कॉर्प, वेदांत फैशन, Trident शामिल हैं।

क्या हैं टेक्सटाइल के लिए ऐलान

क्या बोलीं वित्त मंत्री

अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए मैं पांच सब-कैटेगरी के साथ एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव करती हूं। इन पांच सब-कैटेगरी के तहत, उन्होंने रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए 'नेशनल फाइबर स्कीम' (राष्ट्रीय धागा योजना) की घोषणा की। सरकार ने मशीनरी के लिए पूंजी सहायता, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और सामान्य जांच के अलावा प्रमाणीकरण केन्द्र के साथ पारंपरिक क्लस्टर को आधुनिक बनाने के लिए 'टेक्सटाइल विस्तार एवं रोजगार योजना' का प्रस्ताव दिया।

मौजूदा योजनाओं को इंटीग्रेटेड एवं मजबूत करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि मैं 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। वे तकनीकी वस्त्र में मूल्यवर्धन करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
