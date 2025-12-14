शेयर बाजार एक बार फिर मजबूती पकड़ेगा बशर्ते... भारतीय स्टॉक्स पर रघुराम राजन ने कही बड़ी बात

संक्षेप: रघुराम राजन ने टेक्नोलॉजी के उदाहरण से समझाया कि हर नई तकनीक के आने पर पहले जबरदस्त उत्साह बनता है, लेकिन शुरुआत में वह उम्मीदें पूरी नहीं होतीं। बाद में वही तकनीक असली असर दिखाती है।

Raghuram Rajan: पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि भारत का शेयर बाजार एक बार फिर मजबूती पकड़ेगा, बशर्ते भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल टैरिफ काफी ज्यादा हैं और इन्हें कम किया जाना चाहिए। राजन के मुताबिक, भारत पर लगने वाले टैरिफ 10 से 20 फीसदी के बीच होने चाहिए, जो दुनिया के दूसरे देशों के बराबर हों। उन्होंने CA कुशल लोढ़ा से बातचीत में कहा कि अभी भारतीय बाजार पर दबाव दिख रहा है, जबकि अमेरिकी बाजार में तेजी है, और इसकी बड़ी वजह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बनी उम्मीदें हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल रघुराम राजन ने टेक्नोलॉजी के उदाहरण से समझाया कि हर नई तकनीक के आने पर पहले जबरदस्त उत्साह बनता है, लेकिन शुरुआत में वह उम्मीदें पूरी नहीं होतीं। बाद में वही तकनीक असली असर दिखाती है। उन्होंने डॉटकॉम बूम का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में अमेजन को लेकर बहुत उम्मीदें थीं, फिर उसका शेयर गिर गया। अगर उस वक्त किसी ने अमेज़न में निवेश किया होता और धैर्य रखा होता, तो आज वह बेहद अमीर होता। आज अमेज़न फिर से ऊंचाई पर है, खासकर AI और क्लाउड सर्विसेज की वजह से। राजन का कहना है कि इस समय टेक्नोलॉजी को लेकर उत्साह भारत से ज्यादा अमेरिका में शिफ्ट हो गया है।

उन्होंने कहा कि एक समय था जब पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर बेहद उत्साहित थी, लेकिन अब टैरिफ और ट्रेड टेंशन की वजह से भारत को लेकर थोड़ी निराशा दिख रही है। भारतीय शेयर बाजार पिछले करीब एक साल से लगभग फ्लैट रहा है। राजन का मानना है कि जैसे ही अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत सुलझेगी और भारत को दूसरे देशों के बराबर टैरिफ मिलेगा, वैसे ही विदेशी निवेशकों का भरोसा लौटेगा। इससे भारत की ग्रोथ को लेकर उम्मीदें फिर मजबूत होंगी और बाजार में नई जान आएगी।