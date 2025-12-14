Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Indian Stocks will grow once US tariff deal is done says Raghuram Rajan
शेयर बाजार एक बार फिर मजबूती पकड़ेगा बशर्ते... भारतीय स्टॉक्स पर रघुराम राजन ने कही बड़ी बात

शेयर बाजार एक बार फिर मजबूती पकड़ेगा बशर्ते... भारतीय स्टॉक्स पर रघुराम राजन ने कही बड़ी बात

संक्षेप:

रघुराम राजन ने टेक्नोलॉजी के उदाहरण से समझाया कि हर नई तकनीक के आने पर पहले जबरदस्त उत्साह बनता है, लेकिन शुरुआत में वह उम्मीदें पूरी नहीं होतीं। बाद में वही तकनीक असली असर दिखाती है।

Dec 14, 2025 05:03 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

Raghuram Rajan: पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि भारत का शेयर बाजार एक बार फिर मजबूती पकड़ेगा, बशर्ते भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल टैरिफ काफी ज्यादा हैं और इन्हें कम किया जाना चाहिए। राजन के मुताबिक, भारत पर लगने वाले टैरिफ 10 से 20 फीसदी के बीच होने चाहिए, जो दुनिया के दूसरे देशों के बराबर हों। उन्होंने CA कुशल लोढ़ा से बातचीत में कहा कि अभी भारतीय बाजार पर दबाव दिख रहा है, जबकि अमेरिकी बाजार में तेजी है, और इसकी बड़ी वजह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बनी उम्मीदें हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

रघुराम राजन ने टेक्नोलॉजी के उदाहरण से समझाया कि हर नई तकनीक के आने पर पहले जबरदस्त उत्साह बनता है, लेकिन शुरुआत में वह उम्मीदें पूरी नहीं होतीं। बाद में वही तकनीक असली असर दिखाती है। उन्होंने डॉटकॉम बूम का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में अमेजन को लेकर बहुत उम्मीदें थीं, फिर उसका शेयर गिर गया। अगर उस वक्त किसी ने अमेज़न में निवेश किया होता और धैर्य रखा होता, तो आज वह बेहद अमीर होता। आज अमेज़न फिर से ऊंचाई पर है, खासकर AI और क्लाउड सर्विसेज की वजह से। राजन का कहना है कि इस समय टेक्नोलॉजी को लेकर उत्साह भारत से ज्यादा अमेरिका में शिफ्ट हो गया है।

उन्होंने कहा कि एक समय था जब पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर बेहद उत्साहित थी, लेकिन अब टैरिफ और ट्रेड टेंशन की वजह से भारत को लेकर थोड़ी निराशा दिख रही है। भारतीय शेयर बाजार पिछले करीब एक साल से लगभग फ्लैट रहा है। राजन का मानना है कि जैसे ही अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत सुलझेगी और भारत को दूसरे देशों के बराबर टैरिफ मिलेगा, वैसे ही विदेशी निवेशकों का भरोसा लौटेगा। इससे भारत की ग्रोथ को लेकर उम्मीदें फिर मजबूत होंगी और बाजार में नई जान आएगी।

लॉन्ग टर्म निवेश पर रघुराम राजन

लॉन्ग टर्म निवेश को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव हमेशा रहता है। कभी बाजार बहुत महंगा लगता है, तो कभी सस्ता। लेकिन अगर भारत अपनी विकास यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ाता है, तो लंबे समय में शेयर बाजार अच्छा रिटर्न देगा। उन्होंने साफ कहा कि जो निवेशक लंबी अवधि के नजरिए से बाजार में टिके रहते हैं, उन्हें आखिरकार ठीक-ठाक रिटर्न जरूर मिलता है। उनके मुताबिक, भारत की बुनियादी ग्रोथ कहानी अभी भी मजबूत है, बस टैरिफ का ये बादल हटने की जरूरत है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।