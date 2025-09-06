Indian stock market open or closed on monday after declaration of a public holiday in mumbai know here सोमवार को मुंबई में सार्वजनिक अवकाश, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होगी या नहीं?, Business Hindi News - Hindustan
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर 8 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस तारीख को सोमवार है। ऐसे में निवेशकों को यह कन्फ्यूजन है कि शेयर बाजार सोमवार को खुलेगा या बंद रहेगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 07:29 PM
सोमवार को मुंबई में सार्वजनिक अवकाश, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

Indian stock market: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर 8 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चूंकि 8 सितंबर को सोमवार का दिन है तो ऐसे में ट्रेडिंग करने वाले निवेशक कन्फ्यूज हैं। निवेशकों को यह कन्फ्यूजन है कि शेयर बाजार सोमवार को खुलेगा या बंद रहेगा। इस स्थिति से बचने के लिए निवेशकों और शेयर बाजार के जानकारों को सलाह दी जाती है कि वे बीएसई और एनएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर अवकाश 2025 की सूची देखें।

कब-कब है अवकाश?

बीएसई और एनएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सितंबर के महीने में किसी तरह का अवकाश नहीं है। आखिरी अवकाश 27 अगस्त 2025 को था, तब गणेश चतुर्थी का त्योहार था। अब अक्टूबर के महीने में तीन अवकाश है। वहीं, दो अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जयंती है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली का त्योहार है। वहीं, दिवाली बलिप्रतिपदा की वजह से 22 अक्टूबर 2025 को बाजार बंद रहेगा।

पहले 5 सितंबर को था अवकाश

बीते गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुंबई शहर और उपनगरीय जिले में ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश पांच सितंबर के बजाय आठ सितंबर को होगा। दरअसल, महाराष्ट्र में छह सितंबर को अनंत चतुर्दशी के तहत सार्वजनिक शोभायात्रा के बाद गणेश मूर्ति का विसर्जन तय था और इसी के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय द्वारा सद्भावना सुनिश्चित किए जाने के मकसद से ईद मिलाद-उन-नबी का कार्यक्रम आठ सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, राज्य के अन्य जिलों में पांच सितंबर की छुट्टी परिवर्तित नहीं होगी जबकि मुंबई शहर और उपनगरों में इसे बदलकर आठ सितंबर कर दिया गया है।

आठ सितंबर को नहीं होगा ये काम

आठ सितंबर को सरकारी सिक्योरिटीज, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजार में कोई ट्रांजैक्शन और सैटलमेंट नहीं होगा। बीते दिनों आरबीआई ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत आठ सितंबर, 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और इसलिए पहले घोषित पांच सितंबर, 2025 को सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिया गया है। आरबीआई के बयान में कहा गया था कि आठ सितंबर को देय सभी बकाया ट्रांजैक्शन का सैटलमेंट अगले कार्य दिवस यानी नौ सितंबर तक स्थगित कर दिया जाएगा।

