ट्रंप के टैरिफ से इस सेक्टर को ₹24,000 करोड़ का होगा नुकसान! क्रैश हुए ये शेयर

Trump Tariffs : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत के समुद्री खाद्य उद्योग को लगभग 24,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली ने इसका अनुमान लगाया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह घोषित 25% टैरिफ के अलावा भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की।

क्या है डिटेल

मॉर्गन स्टेनली के नोट में कहा गया है, "ट्रंप के इस कदम से भारत इक्वाडोर जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी नुकसान में है, जिसका असर निर्यातकों और संभावित रूप से किसानों पर पड़ रहा है। अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर यह उद्योग सरकारी सहायता की मांग कर रहा है और इसके प्रभावों को कम करने के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रहा है।" पिछले साल मार्च तिमाही तक, अवंती फीड्स ने अपने कुल राजस्व का 77% उत्तरी अमेरिकी बाजार से प्राप्त किया, जो पिछले साल इसी तिमाही के 80% से कम था। एपेक्स फ्रोजन फूड्स ने मार्च तिमाही में खुलासा किया कि उसके कुल राजस्व का 53% संयुक्त राज्य अमेरिका से आया। भारत वर्तमान में वैश्विक झींगा बाजार में लगभग 20% हिस्सेदारी रखता है, और इस वित्तीय वर्ष में उत्पादन 12 लाख मीट्रिक टन पर स्थिर रहने की उम्मीद है। वर्तमान में, अमेरिका को भारतीय झींगा निर्यात पर 17.7% का प्रभावी सीमा शुल्क लगता है, जिसमें 5.7% प्रतिकारी शुल्क और 1.8% एंटी-डंपिंग शुल्क शामिल है। अब यह बढ़कर 25% हो जाएगा।