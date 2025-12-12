डॉलर की दहाड़ से थर-थर कांप रहा रुपया, आज ऑल टाइम लो पर पहुंचा

संक्षेप: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के मार्च, 2026 तक टलने की खबरों के बाद रुपये में आज भी तेज गिरावट आई और भारतीय रुपया शुक्रवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 90.5175 तक कमजोर हुआ।

अमेरिकी डॉलर की दहाड़ के आगे रुपया थर-थर कांप रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 90.5175 तक कमजोर हुआ। इससे पहले विनिमय दर 11 दिसंबर को अपने पिछले ऑल टाइम लो लेवल 90.46 से फिसल गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, रुपये का कमजोर होना अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल से लेकर कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के अगले साल मार्च तक संपन्न होने की संभावना जताए जाने से निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ी। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने समझौते के मार्च तक संपन्न होने की संभावना जताई है।

कमजोर रुपये का कहां कैसा असर 1. इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल : भारत ने हाल के वर्षों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा निर्यात किया है।

2. केमिकल्स और फार्मा : इनका निर्यात बढ़ सकता है क्योंकि वैश्विक कीमतों के मुकाबले भारतीय कीमत सस्ती दिखेगी।

3. मशीनरी और ऑटो-पार्ट्स : मशीनी और इंजीनियरिंग उत्पादों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

इन पर मिश्रित प्रभाव 1. टेक्सटाइल्स और वस्त्र : यह क्षेत्र कीमत के लिहाज से संवेदनशील है लेकिन कमजोर रुपया कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है।

2. हथकरघा/हैंडीक्राफ्ट/ज्वेलरी : कुछ में लाभ होगा लेकिन बहुती सी इकाइयां कच्चे सोने और कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है इसलिए असर मिश्रित होगा।

कमजोरी से आम लोगों पर असर - पेट्रोल-डीजल और गैस कीमतें बढ़ सकती हैं।

- विदेश में पढ़ाई, यात्रा और इलाज और महंगा होगा।

- आयातित मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स का खर्च बढ़ सकता है।

- विदेशी लोन लेने वालों को EMI बढ़ने का जोखिम होगा।