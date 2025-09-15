1 अक्टूबर से बदल रहा टिकट बुकिंग का यह नियम, यात्रियों के लिए जानना जरूरी
Railway New Rule: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की टिकट बुकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से अब जब भी किसी ट्रेन की जनरल टिकट बुकिंग खुलती है, उसके पहले 15 मिनट तक केवल आधार ऑथेंटिकेटेड यजर्स ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे। अभी तक यह नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था, लेकिन अब इसे सामान्य आरक्षण पर भी लागू किया जा रहा है।
क्या है मकसद
रेलवे का कहना है कि इस कदम से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलियों/एजेंटों की मनमानी रुकेगी और आम यात्रियों को शुरुआती समय में सीट पाने का ज्यादा मौका मिलेगा।
नया नियम कैसे काम करेगा
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यात्री शिव गंगा एक्सप्रेस से नई दिल्ली से वाराणसी के लिए 15 नवंबर की टिकट बुक करना चाहता है, तो बुकिंग विंडो 16 सितंबर को रात 12:20 बजे खुलेगी।
- 12:20 AM से 12:35 AM तक: केवल वे यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनके IRCTC खाते आधार से प्रमाणित हैं।
- जिनके खाते आधार से प्रमाणित नहीं हैं, वे इस 15 मिनट के दौरान टिकट नहीं बुक कर पाएंगे, जो आम तौर पर सबसे ज्यादा मांग वाला समय होता है।
इस नियम का मकसद यही है कि सर्वाधिक मांग वाले समय में असली यात्रियों को प्राथमिकता मिले और बिचौलियों या धोखाधड़ी की संभावना कम हो।
