Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Indian origin ceo bankim brahmbhatt under blackrock radar for breathtaking 500 million dollar scam in America
ब्लैकरॉक से जुड़ी कंपनी में 50 करोड़ डॉलर का घोटाला? भारतीय मूल के सीईओ पर आरोप

ब्लैकरॉक से जुड़ी कंपनी में 50 करोड़ डॉलर का घोटाला? भारतीय मूल के सीईओ पर आरोप

संक्षेप: ब्लैकरॉक की निजी ऋण निवेश शाखा- HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और अन्य लेंडर्स को निशाना बनाकर 50 करोड़ डॉलर का घोटाला किया गया है। इस घोटाला के आरोप बंकिम ब्रह्मभट्ट पर लगे हैं, जो भारतीय मूल के अधिकारी हैं।

Fri, 31 Oct 2025 06:54 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका की एक टेलीकॉम कंपनी के सीईओ बंकिम ब्रह्मभट्ट पर फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े निवेश समूह ब्लैकरॉक की निजी ऋण निवेश शाखा- HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और अन्य लेंडर्स को निशाना बनाकर 50 करोड़ डॉलर का घोटाला किया गया है। इस घोटाला के आरोप बंकिम ब्रह्मभट्ट पर लगे हैं, जो भारतीय मूल के अधिकारी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बंकिम ब्रह्मभट्ट के खिलाफ मामला क्या है?

अगस्त में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि HPS ने ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को इस शर्त पर ऋण दिया था कि वे ग्राहकों द्वारा बकाया लाखों डॉलर को ऋण के बदले संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखें। ऋणदाताओं ने अब आरोप लगाया है कि ब्रह्मभट्ट की कंपनियों पर उनका 50 करोड़ डॉलर से अधिक बकाया है। ब्लैकरॉक ने यह भी दावा किया है कि जब खातों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई, तो पता चला कि ऋण की राशि भारत और मॉरीशस से जुड़े खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। मामले से परिचित लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि BNP परिबास ने ब्लैकरॉक के HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को ऋण देने में मदद की।

बता दें कि HPS को इस साल की शुरुआत में ब्लैकरॉक ने खरीदा था। इस कंपनी ने सितंबर 2020 में ब्रह्मभट्ट की दूरसंचार कंपनियों से संबद्ध कम से कम एक वित्तपोषण शाखा को ऋण देना शुरू किया। अगस्त में मामला दर्ज होने के बाद से, न्यूयॉर्क स्थित इनवॉइस फाइनेंसिंग फर्म कैरियोक्स कैपिटल सहित ब्रह्मभट्ट से जुड़ी कई कंपनियों ने अमेरिका में संरक्षण के लिए आवेदन किया है।

लेंडर्स के क्या हैं आरोप?

इस बीच, लेंडर्स ने अपने मुकदमे में कहा कि ब्रह्मभट्ट ने पिछले दो वर्षों में फर्जी इनवॉइस, अनुबंध और ईमेल का इस्तेमाल किया ताकि ऐसा लगे कि पैसा स्थापित दूरसंचार कंपनियों का बकाया है। लेंडर्स के वकीलों ने लिखा- ब्रह्मभट्ट ने ऐसी संपत्तियों का एक विस्तृत बैलेंस शीट तैयार किया जो केवल कागजों पर ही मौजूद थीं। साल 2020 के शुरुआती ऋण के बाद HPS ने साल 2021 की शुरुआत में अपने ऋण निवेश की राशि बढ़ाकर लगभग 385 मिलियन डॉलर और फिर अगस्त 2024 में लगभग 430 मिलियन डॉलर कर दी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।