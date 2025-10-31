ब्लैकरॉक से जुड़ी कंपनी में 50 करोड़ डॉलर का घोटाला? भारतीय मूल के सीईओ पर आरोप
संक्षेप: ब्लैकरॉक की निजी ऋण निवेश शाखा- HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और अन्य लेंडर्स को निशाना बनाकर 50 करोड़ डॉलर का घोटाला किया गया है। इस घोटाला के आरोप बंकिम ब्रह्मभट्ट पर लगे हैं, जो भारतीय मूल के अधिकारी हैं।
अमेरिका की एक टेलीकॉम कंपनी के सीईओ बंकिम ब्रह्मभट्ट पर फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े निवेश समूह ब्लैकरॉक की निजी ऋण निवेश शाखा- HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और अन्य लेंडर्स को निशाना बनाकर 50 करोड़ डॉलर का घोटाला किया गया है। इस घोटाला के आरोप बंकिम ब्रह्मभट्ट पर लगे हैं, जो भारतीय मूल के अधिकारी हैं।
बंकिम ब्रह्मभट्ट के खिलाफ मामला क्या है?
अगस्त में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि HPS ने ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को इस शर्त पर ऋण दिया था कि वे ग्राहकों द्वारा बकाया लाखों डॉलर को ऋण के बदले संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखें। ऋणदाताओं ने अब आरोप लगाया है कि ब्रह्मभट्ट की कंपनियों पर उनका 50 करोड़ डॉलर से अधिक बकाया है। ब्लैकरॉक ने यह भी दावा किया है कि जब खातों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई, तो पता चला कि ऋण की राशि भारत और मॉरीशस से जुड़े खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। मामले से परिचित लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि BNP परिबास ने ब्लैकरॉक के HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को ऋण देने में मदद की।
बता दें कि HPS को इस साल की शुरुआत में ब्लैकरॉक ने खरीदा था। इस कंपनी ने सितंबर 2020 में ब्रह्मभट्ट की दूरसंचार कंपनियों से संबद्ध कम से कम एक वित्तपोषण शाखा को ऋण देना शुरू किया। अगस्त में मामला दर्ज होने के बाद से, न्यूयॉर्क स्थित इनवॉइस फाइनेंसिंग फर्म कैरियोक्स कैपिटल सहित ब्रह्मभट्ट से जुड़ी कई कंपनियों ने अमेरिका में संरक्षण के लिए आवेदन किया है।
लेंडर्स के क्या हैं आरोप?
इस बीच, लेंडर्स ने अपने मुकदमे में कहा कि ब्रह्मभट्ट ने पिछले दो वर्षों में फर्जी इनवॉइस, अनुबंध और ईमेल का इस्तेमाल किया ताकि ऐसा लगे कि पैसा स्थापित दूरसंचार कंपनियों का बकाया है। लेंडर्स के वकीलों ने लिखा- ब्रह्मभट्ट ने ऐसी संपत्तियों का एक विस्तृत बैलेंस शीट तैयार किया जो केवल कागजों पर ही मौजूद थीं। साल 2020 के शुरुआती ऋण के बाद HPS ने साल 2021 की शुरुआत में अपने ऋण निवेश की राशि बढ़ाकर लगभग 385 मिलियन डॉलर और फिर अगस्त 2024 में लगभग 430 मिलियन डॉलर कर दी।