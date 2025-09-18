अमेरिकी फेड के ऐलान से भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर भरने लगे उड़ान

IT Stocks rally: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) ने बुधवार (17 सितंबर 2025) को इस साल पहली बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। गुरुवार (18 सितंबर) को आईटी स्टॉक्स उड़ान भरने लगे।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) ने बुधवार (17 सितंबर 2025) को इस साल पहली बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। गुरुवार (18 सितंबर) को आईटी स्टॉक्स उड़ान भरने लगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स में तेजी आई और यह लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इस दौरान एलटीआईमाइंडट्री, इंफोसिस और विप्रो जैसे प्रमुख आईटी शेयरों में 2 से 3% की उछाल देखी गई।

इस सकारात्मक माहौल का फायदा एलटीआईमाइंडट्री के शेयरों को सबसे ज्यादा मिला, जो 3.6% चढ़कर 5,619 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। इंफोसिस और विप्रो के शेयर भी 2% की बढ़त के साथ आगे रहे। एमफासिस, कोफोर्ज और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में भी 1% की उछाल देखी गई।

कमजोर श्रम बाजार ने फेड को किया प्रेरित फेड ने यह कटौती अमेरिका में श्रम बाजार में दिख रही कमजोरी को देखते हुए की। हालांकि, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने स्पष्ट किया कि यह एक "रिस्क-मैनेजमेंट कट" है और भविष्य में दरों में तेजी से कमी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।

भारतीय आईटी कंपनियों को क्यों मिलता है फायदा? अमेरिकी ब्याज दरों में कमी होने से विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। साथ ही, अमेरिका में लोगों और कंपनियों का खर्च बढ़ता है, जिससे आउटसोर्सिंग और डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। चूंकि भारतीय आईटी कंपनियों का अधिकांश राजस्व अमेरिका से आता है, इसलिए यह तेजी उनके लिए फायदेमंद साबित होती है।

भविष्य पर नजर हालांकि, मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि अभी आईटी सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने में समय लग सकता है, क्योंकि ग्लोबल टेक खर्च अभी भी धीमा चल रहा है और एआई जैसी नई तकनीकों के कारण परंपरागत आईटी सेवाओं की मांग प्रभावित हो रही है, लेकिन फेड की दर कटौती ने इस सेक्टर में नई उम्मीद जगाई है।