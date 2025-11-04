Hindustan Hindi News
49% गिर गया टाटा की कंपनी का प्रॉफिट, शेयर में भी लगातार सुस्ती, आपका है दांव?

Tue, 4 Nov 2025 08:16 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Indian Hotels Company Ltd (IHCL) Q2 Result: टाटा समूह की आतिथ्य सेवा कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने मंगलवार (4 नवंबर) को बताया कि सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की इसी अवधि के 555 करोड़ रुपये की तुलना में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 48.6% घटकर 285 करोड़ रुपये रह गया। परिचालन से प्राप्त रेवेन्यू पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 1,826 करोड़ रुपये से 11.8% बढ़कर 2,040.8 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के शेयर आज मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 744.20 रुपये पर बंद हुए हैं।

क्या है डिटेल

ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) साल-दर-साल 14.2% बढ़कर ₹572 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले ₹501 करोड़ थी। कंपनी का EBITDA मार्जिन 28% रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 27.4% था। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹3.30 या 0.44% की गिरावट के साथ ₹743.75 पर बंद हुए।

कंपनी का कारोबार

आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पुनीत चटवाल ​​ने कहा, 'आईएचसीएल ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 46 अनुबंधों के साथ अपनी तीव्र वृद्धि जारी रखी, जिससे इसके होटलों का पोर्टफोलियो 570 होटलों तक पहुंच गया। कंपनी ने 26 होटल खोले, जिससे भारत में 25,000 से अधिक कमरों वाले 250 से अधिक संचालित होटलों का आंकड़ा पार हो गया।' उन्होंने आगे कहा, 'क्लार्क्स समूह के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी के तहत, 14 होटल हमारे बिक्री और वितरण नेटवर्क में सफलतापूर्वक शामिल हो चुके हैं। शेष पोर्टफोलियो आने वाले महीनों में आईएचसीएल के ब्रांडस्केप में स्थानांतरित हो जाएगा।'

आईएचसीएल के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकुर दलवानी ने कहा, 'इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में ताज फोर्ट अगुआडा रिज़ॉर्ट एंड स्पा, गोवा, ताज पैलेस, नई दिल्ली और ताज महल पैलेस, मुंबई जैसी प्रमुख संपत्तियों में नियोजित नवीनीकरण कार्य पूरे हो गए हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'आईएचसीएल समेकित रूप से 30 सितंबर, 2025 तक ₹2,847 करोड़ के सकल नकद शेष के साथ एक स्वस्थ बैलेंस शीट बनाए रख रही है।'

इंडियन होटल्स कंपनी के शेयर

₹898 प्रति शेयर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से कंपनी के शेयर दबाव में हैं। हालांकि, बीच में शेयर में कुछ सुधार हुआ, लेकिन यह अपनी गति बनाए रखने में विफल रहा और वर्तमान में अपने उच्चतम स्तर से लगभग 17% नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी के लंबी परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो पिछले तीन सालों में शेयर में 118% की वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में 671% का प्रभावशाली रिटर्न दिया है।

