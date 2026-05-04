Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खुशखबरी! बढ़ गया इन कर्मचारियों का DA, सैलरी में होगा इजाफा, यहां समझें पूरा गणित

May 04, 2026 04:42 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

DA Hike latest updates: इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए बैंक कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में ₹435 से ₹1,050 तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई के बीच थोड़ी राहत मिलेगी।

खुशखबरी! बढ़ गया इन कर्मचारियों का DA, सैलरी में होगा इजाफा, यहां समझें पूरा गणित

DA Hike latest updates: बैंक कर्मचारियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है, जहां इंडियन बैंक एसोसिएशन (Indian Banks' Association -IBA) ने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से देशभर के लाखों बैंक कर्मचारियों (चाहे वे वर्कमैन हों या अधिकारी) की सैलरी में हल्का, लेकिन राहत देने वाला इजाफा होगा। जानकारी के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹48,000 से ₹1,17,000 के बीच है, उन्हें हर महीने करीब ₹435 से ₹1,050 तक अतिरिक्त राशि मिलेगी। आइए इसको जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:रॉकेट बना ड्रोन स्टॉक, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, एक्सपर्ट बोले- 95% और चढ़ेगा

यह बढ़ोतरी महंगाई के असर को कम करने के लिए की गई है, क्योंकि DA का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की पर्चेजिंग पावर को बनाए रखना होता है। यह फैसला इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AIACPI-IW) के मार्च 2026 में समाप्त तिमाही के आंकड़ों पर आधारित है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के खर्च और महंगाई के ट्रेंड को दर्शाता है।

IBA के नोटिस के मुख्य बिंदु

XII BPS/9वीं द्विपक्षीय समझौते के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए, मार्च 2026 तिमाही का औसत CPI 148.73 रहा है। इसके आधार पर मई, जून और जुलाई के लिए 0.70 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, जो कर्मचारी अभी भी XI BPS (11वें द्विपक्षीय समझौते) के दायरे में हैं, उनके लिए महंगाई भत्ते की दर अब बेसिक पे का 59.92% तय की गई है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया था, जिससे सरकारी और बैंकिंग सेक्टर दोनों में वेतन को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। हालांकि, बैंक कर्मचारियों की यह बढ़ोतरी अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह एक जरूरी राहत मानी जा रही है। आगे की बात करें तो बैंक यूनियनों और सरकार के बीच वेतन समझौते पर बातचीत जारी है, जिसमें 17% तक सैलरी बढ़ाने और 5 दिन के वर्किंग वीक जैसी मांगें शामिल हैं।

क्या DA पर टैक्स लगता है?

इस सवाल का जवाब हां है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्सेबल (Taxable) होता है। आयकर नियमों के अनुसार, आईटीआर (ITR) फाइल करते समय डीए के हिस्से को अलग से दर्शाना अनिवार्य है। यह आपकी कंपनी की लागत (CTC) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

ये भी पढ़ें:1 दिन में 7% तक उछला ये स्टॉक, डिमर्जर के बाद शेयर में तूफानी तेजी
ये भी पढ़ें:9% लुढ़का इस TV नेटवर्क का शेयर, विजय की जीत की वजह से निवेशकों ने बनाई दूरी

यह DA बढ़ोतरी बैंक कर्मचारियों के लिए एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके मासिक बजट को थोड़ा संतुलित करने में मदद करेगा। आने वाले समय में अगर वेतन समझौता लागू होता है, तो कर्मचारियों को और बड़ा फायदा मिल सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business Latest News Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,