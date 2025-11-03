Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Indian Bank Ltd Share surges 10 times in last 5 years 12 expert says buy
गजब का रिटर्न दे रहा यह शेयर, 10 गुना बढ़ गया भाव, एक साथ 12 एक्सपर्ट बोले- खरीदो

Mon, 3 Nov 2025 03:20 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Indian Bank Ltd Share: सरकारी बैंक इंडियन बैंक के शेयरों में सोमवार, 3 नवंबर को एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 3% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तरह, शेयर ने लगातार 6वें दिन बढ़त का सिलसिला कायम रखा है।

पांच साल में 10 गुना उछाल

इंडियन बैंक के शेयर ने साल 2024 की शुरुआत से अब तक 70% तक का शानदार रिटर्न दिया है। यह बैंक का लगातार पांचवां वर्ष है जब इसके शेयरों ने पॉजिटिव वार्षिक रिटर्न दर्ज किया है। पिछले पांच सालों में शेयर की वैल्यू 10 गुना से अधिक बढ़ चुकी है, जिससे यह निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मल्टीबैगर साबित हुआ है।

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

सितंबर तिमाही (Q2 FY25) के नतीजों में इंडियन बैंक ने मजबूत प्रदर्शन किया है। कोर इनकम में सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी हुई। नेट प्रॉफिट में 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही, बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखा गया है। ग्रॉस NPA और नेट NPA, दोनों में कमी आई है। इन नतीजों के बाद निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है, जिससे शेयर में लगातार खरीदारी देखी जा रही है।

निफ्टी बैंक में शामिल होने की संभावना

पिछले सप्ताह से सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी SEBI के नए ड्राफ्ट प्रस्तावों के बाद आई है। इन प्रस्तावों के तहत नॉन-बेंचमार्क इंडेक्स के शीर्ष शेयरों के वेटेज में बदलाव की संभावना है, जिससे कुछ नए शेयरों को निफ्टी बैंक इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। नुवामा वैकल्पिक और मात्रात्मक सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन बैंक उन चार संभावित बैंकों में से एक है जो निफ्टी बैंक इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो बैंक में लगभग 72 मिलियन डॉलर (करीब ₹600 करोड़) तक का विदेशी निवेश आने की उम्मीद है।

MSCI इंडेक्स में शामिल होने की भी उम्मीद

नुवामा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन बैंक फरवरी 2026 में होने वाले MSCI इंडेक्स रिव्यू में शामिल होने का एक मजबूत दावेदार बन गया है। अगर बैंक MSCI इंडेक्स में शामिल होता है, तो इसमें 200 मिलियन डॉलर (करीब ₹1,700 करोड़) तक की विदेशी फंडिंग (inflows) आ सकती है।

ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा

इंडियन बैंक पर इस समय कुल 14 एनालिस्ट्स की कवरेज है इनमें से 12 ने 'बाय' रेटिंग दी है। 1 एनालिस्ट ने 'होल्ड' और 1 ने 'सेल' की सिफारिश की है। इससे साफ है कि ज्यादातर विश्लेषक बैंक के शेयरों में और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं।

शेयर का मौजूदा प्रदर्शन

सोमवार को इंडियन बैंक का शेयर ₹885 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो कि 3.1% की बढ़त को दर्शाता है। पिछले एक महीने में शेयर में करीब 15% की तेजी आई है। इंडियन बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति, बेहतर एसेट क्वालिटी और संभावित इंडेक्स इनक्लूजन की खबरों ने शेयर में नई जान फूंक दी है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर बैंक का प्रदर्शन इसी रफ्तार से जारी रहा, तो यह आने वाले महीनों में भी निवेशकों के पोर्टफोलियो का स्टार परफॉर्मर बना रह सकता है।

