एयरलाइन इंडस्ट्री पर फ्यूल संकट? फ्लाइट सर्विस ठप होने का बढ़ा खतरा

शीर्ष एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। FIA के अनुसार एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं।

जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी से एयरलाइन कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है। अगर हालात में सुधार नहीं हुए तो फ्लाइट सर्विस के ठप होने का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल, भारत की शीर्ष एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने जेट एक गंभीर चेतावनी जारी की है। FIA ने बताया है कि मौजूदा कीमतों का माहौल एयरलाइन कंपनियों के लिए ठीक नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखे एक पत्र में FIA ने कहा कि एयरलाइन के संचालन को जारी रखने के लिए ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतों के मामले में तत्काल सहायता की जरूरत है। बता दें कि FIA एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करता है।

दबाव में है एयरलाइन इंडस्ट्री संकट की गंभीरता को बताते हुए इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा दबाव में है और बंद होने या अपना काम-काज रोकने की कगार पर है। FIA के अनुसार एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं। इससे एयरलाइन कंपनियों के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, दोनों तरह के काम-काज पर बुरा असर पड़ रहा है।

मौजूदा प्राइसिंग सिस्टम पर क्या कहा? FIA ने मौजूदा प्राइसिंग सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि ATF की एड-हॉक प्राइसिंग से एयरलाइन नेटवर्क अव्यवहारिक और अस्थिर हो रहे हैं। बॉडी ने आगे कहा कि इस असंतुलन से रूट की इकोनॉमिक्स बिगड़ रही है और एयरलाइंस को अपने नेटवर्क की व्यवहार्यता पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

FIA के मुताबिक विदेशों में काम-काज के लिए ATF की कीमतों में ₹73–75 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुछ रूट पूरी तरह से अव्यवहारिक हो गए हैं और भारी नुकसान हो रहा है। इससे उन भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे में और भी अधिक कमी आई है, जो कम लागत वाले हब से काम करने वाली विदेशी एयरलाइंस के साथ मुकाबला कर रही हैं।