दिग्गज फंड ने खरीदे 11 लाख शेयर, रॉकेट बना स्टॉक, 30 महीने का सबसे बड़ा उछाल

संक्षेप: इंडियामार्ट के शेयर शुक्रवार को 8% से अधिक चढ़कर 2304.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। इंडियामार्ट के शेयरों में जुलाई 2023 के बाद से यह एक दिन का सबसे बड़ा उछाल है। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने इंडियामार्ट के 11 लाख शेयर खरीदे हैं।

इंडियामार्ट इंटरमेश के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। इंडियामार्ट इंटरमेश के शेयर शुक्रवार को 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 2304.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। इंडियामार्ट के शेयरों में जुलाई 2023 के बाद से यह एक दिन का सबसे बड़ा उछाल है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में से 3 में इंडियामार्ट के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। इंडियामार्ट के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2772 रुपये है।

नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने खरीदे हैं 11 लाख शेयर

नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड ने इंडियामार्ट इंटरमेश (IndiaMart) पर बड़ा दांव लगाया है। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने बडे़ ट्रांजैक्शंस में इंडियामार्ट के 11 लाख शेयर खरीदे हैं। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने यह शेयर 2110 रुपये प्रति शेयर के एवरेज प्राइस पर खरीदे हैं और इस ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 232 करोड़ रुपये रही है। इस ट्रांजैक्शन में स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड सेलर रहा है। सितंबर 2025 तिमाही के आखिर में स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड की कंपनी में 1.83 पर्सेंट हिस्सेदारी थी।

इंडियामार्ट में म्यूचुअल फंड्स की 11% से ज्यादा हिस्सेदारी

म्यूचुअल फंड्स की इंडियामार्ट इंटरमेश में 11.61 पर्सेंट हिस्सेदारी है। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की कंपनी में 2.81 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, SBI स्मॉलकैप फंड की 3.57 पर्सेंट और UTI फ्लेक्सीकैप फंड की 3.57 पर्सेंट हिस्सेदारी है। करीब 1.56 लाख स्मॉल रिटेल शेयरहोल्डर्स की कंपनी में 9.7 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है। कंपनी में इंडियामार्ट के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 49.17 पर्सेंट है।