India-EU FTA Deal Biscuit chocolate to Beer what gets cheaper after this agreement
India-EU FTA: बिस्किट, चॉकलेट, बीयर से लेकर एयरक्राफ्ट तक, जानें क्या-क्या हो रहा सस्ता

India-EU FTA: बिस्किट, चॉकलेट, बीयर से लेकर एयरक्राफ्ट तक, जानें क्या-क्या हो रहा सस्ता

संक्षेप:

Jan 27, 2026 01:44 pm IST
India-EU FTA: आखिरकार लम्बे इंतजार के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। दोनों पक्ष ने कई सामानों पर टैरिफ कटौती पर सहमति जताई है। मौजूदा समय में वैश्विक अस्थिरता के बीच यह डील काफी अहम हो गई थी। इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच ट्रेड बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन के अनुसार इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया को एक्सपोर्ट किए जाने वाले 90 प्रतिशत प्रोडक्ट पर लगने वाला टैरिफ कम हो जाएगा। जिसकी वजह 2032 तक यूरोपियन यूनियन का भारत में एक्सपोर्ट दोगुना हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से सामान इस डील के बाद सस्ता हो जाएंगे।

क्या-क्या हो रहा है सस्ता?

1-बीयर पर लगने वाला टैरिफ कटौती के बाद 50 प्रतिशत हो जाएगा। मौजूदा समय में इस पर 110 प्रतिशत टैरिफ लगता है।

2- स्प्रिट्स (रम आदि) पर इस समय 150 प्रतिशत टैक्स लगता है। जोकि अब घटकर 40 प्रतिशत हो रहा है।

3- वाइन पर इंडिया-ईयू ट्रेड डील के पहले 150 प्रतिशत का टैरिफ देना पड़ता है। लेकिन अब 20 प्रतिशत (प्रीमियम रेंज) और 30 प्रतिशत (मीडियम रेंज) का टैरिफ देना होगा।

4- खाद्य तेलों पर लगने वाला 50 प्रतिशत टैक्स घटकर शून्य हो जाएगा।

5- किवी और पीयर्स (नासपत्ती) भी सस्ता हो जाएगा। इस समय यह 33 प्रतिशत टैक्स के दायरे में है। जोकि 10 प्रतिशत होगा। यह लेकिन यह कोटा आधारित रहेगा।

6- फ्रूट जूस और नॉन एल्कोहलिक बियर भी सस्ता हो जाएगा। इस समय इस पर 55 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। जोकि जीरो हो गया।

7- बिस्किट, पेस्ट्री, ब्रेड, पास्ता, चॉकरेट,पालतू जानवरों के लिए भोजन पर कम पैसा खर्च करना होगा। इस पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर जीरो कर दिया गया है।

8- सॉसेज और अन्य मांसाहारी प्रोडक्ट पर भी 110 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

इन प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ में कटौती

मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर 44 प्रतिशत का टैरिफ लगता था। जोकि घटाकर लगभग जीरो कर दिया गया।

2- एयरक्राफ्ट और स्पेस एयरक्राफ्ट पर 11 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर जीरो किया गया है।

3- प्लास्टिक पर इस समय 16.50 प्रतिशत टैक्स देना होता है। जोकि जीरो प्रतिशत कर दिया गया है।

4- केमिकल, आयरन एंड स्टील, फार्मास्युटिकल्स पर लगाने वाले टैक्स को जीरो किया जा रहा है।

5- मोटर व्हीकल्स पर लगने वाले 110 प्रतिशत को घटाकर टैक्स 10 प्रतिशत (250000 का कोटा) किया गया है।

