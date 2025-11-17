अमेरिका के टैरिफ घटाने से भारत को 26000 करोड़ रुपये तक का होगा फायदा

संक्षेप: कृषि निर्यात नीति से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह कदम भारतीय किसानों और कृषि निर्यातकों को तुरंत लाभ पहुंचाएगा। भारत से अमेरिका को मसालों का निर्यात 35.8 करोड़ डॉलर और चाय-कॉफी उत्पादों का मूल्य 8.2 करोड़ डॉलर से अधिक है।

अमेरिका ने 250 से अधिक खाद्य उत्पादों पर टैरिफ घटाने का फैसला किया है, जिनमें 229 कृषि वस्तुएं शामिल हैं। इस फैसले भारत के किसानों और निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस फैसले से भारत के 2.5–3 अरब डॉलर (लगभग 22,000 से 26,000 करोड़ रुपये) तक के निर्यात को सीधा फायदा मिलेगा।

भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि इस छूट से करीब तीन अरब डॉलर तक के निर्यात को लाभ मिलेगा। अमेरिका द्वारा दी गई नई टैरिफ छूट का सबसे ज्यादा लाभ भारतीय कृषि उत्पादों, खासकर उच्च-मूल्य वाले प्रीमियम उत्पादों को होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, मसाले, काली मिर्च, इलायची, जीरा, अदरक, हल्दी और फलों के उत्पाद जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों को इसका मुख्य फायदा होगा।

यह राहत इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी शुल्क बढ़ने से भारत के निर्यात पर भारी असर पड़ा है। अब शुल्क घटने से भारतीय निर्यात में दोबारा तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। भारत अमेरिका को थाइम को छोड़कर लगभग सभी मसाले, चाय, कॉफी, काजू और कई फल-सब्जियां निर्यात करता है। इनमें भारत की अच्छी हिस्सेदारी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा 50 फीसदी शुल्क लगाने के बाद ये क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए।

व्यापार समझौते में देरी से रिश्ते बाधित नहीं होंगे भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में देरी हुई है। इसके बावजूद अमेरिकी कंपनियां भारत के लिए अपनी व्यापार रणनीति को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के चेयरमैन जॉन चैंबर्स ने यह बात कही है। उन्होंने इस स्थिति को एक 'छोटी सी रुकावट' बताया है।

वह मानते हैं कि यह बात भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को बाधित नहीं करेगी। जॉन ने कहा कि कंपनियां भारत-अमेरिका के रिश्ते को 5, 10 और 15 साल के नजरिए से देखती हैं, न कि तिमाही नतीजों के हिसाब से।

इसलिए हटाना पड़ा शुल्क ट्रंप प्रशासन ने यह कदम घरेलू महंगाई को काबू में रखने के लिए उठाया गया है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन दावा करता रहा है कि टैरिफ के कारण कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती है लेकिन स्थानीय स्तर पर बढ़ती महंगाई लगातार मुद्दा बनती जा रही थी। लोगों को राहत देने के लिए ट्रंप ने आदेश जारी किया है।