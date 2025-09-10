भारत से ट्रेड डील पर ट्रंप का एक पोस्ट और तूफान बने ये शेयर, खरीदने की मची लूट

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार सुबह Truth Social पर लिखा कि दोनों देश बातचीत जारी रखे हुए हैं और वह अपने “अच्छे दोस्त” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के इच्छुक हैं।

Textile Stocks: भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में बुधवार, 10 सितंबर को अच्छी बढ़त दर्ज की गई। वेलस्पन लिविंग लिमिटेड, गोकलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, पर्ल ग्लोबल लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्रीज और ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयरों में 9% तक की तेजी देखने को मिली। शेयरों में तेजी के पीछे की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट है।

ट्रेड डील की उम्मीद से बाजार में उत्साह वेलस्पन लिविंग के शेयर 9% से ज़्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि गोकलदास एक्सपोर्ट्स और ट्राइडेंट के शेयरों में 7% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पर्ल ग्लोबल और वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयरों में भी 5% से 6% तक की बढ़ोतरी हुई है। यह तेजी इसलिए आई क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार सुबह Truth Social पर लिखा कि दोनों देश बातचीत जारी रखे हुए हैं और वह अपने “अच्छे दोस्त” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के इच्छुक हैं।

फेज थ्री शेयर की कीमत के शेयर में जोरदार उछाल होम इंटीरियर प्रोडक्ट्स बनाने और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी फेज थ्री लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई। भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील की उम्मीदों के बीच कंपनी का शेयर 20% अपर सर्किट में लॉक हो गया। जून तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, फेज थ्री में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 57% है। इस स्टॉक में न तो घरेलू और न ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की कोई होल्डिंग है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20% अपर सर्किट में ₹547 पर लॉक हो गया। इस स्टॉक पर किसी भी एनालिस्ट की कवरेज नहीं है। खास बात यह रही कि ट्रेडिंग सेशन के पहले एक घंटे में ही कंपनी के 6.5 लाख शेयर हाथ बदल चुके, जबकि पिछले 20 दिनों का औसत वॉल्यूम केवल 31,000 शेयर रहा है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अटकी बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “X” पर जवाब देते हुए लिखा कि भारत और अमेरिका करीबी व स्वाभाविक मित्र हैं और वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत करने के इच्छुक हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील फिलहाल अटकी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। GTRI के आंकड़ों के अनुसार, इस कदम से भारत के करीब 66% निर्यात प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से टेक्सटाइल, सीफूड और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर शामिल हैं।

टेक्सटाइल कंपनियों पर सीधा असर अधिकांश टेक्सटाइल कंपनियां अपनी 50% से 70% कमाई अमेरिकी बाजार से करती हैं। CNBC-TV18 से बातचीत में Pearl Global के प्रबंधन ने बताया कि अमेरिकी कंपनियां अब भारतीय निर्यातकों से 15-20% डिस्काउंट की मांग कर रही हैं, ताकि टैरिफ के असर को कम किया जा सके। Pearl Global ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इतने ज्यादा टैरिफ लंबे समय तक जारी रहे, तो करीब 6 बिलियन डॉलर का निर्यात शिफ्ट हो सकता है और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।