ट्रंप के टैरिफ कटौती का असर, एक्सपर्ट बोले 25500 के पार जाएगा निफ्टी50, इन 21 कंपनियों के शेयरों को खरीदने की सलाह

संक्षेप:

India-US trade deal: स्टॉक मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है। उनका कहना है कि मार्केट नेशनल इकनॉमी को ही दर्शाता है। ऐसे में निफ्टी की गैप-अप ओपनिंग हो सकती है। लेकिन जल्द ही यह 25500 को क्रॉस कर सकता है।

Feb 03, 2026 06:07 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
India-US trade deal: आखिरकार लम्बे इंतजार के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसका ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ (Trump teriffs) हटा लिया गया है। वहीं, टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। बता दें, मौजूदा समय में अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। यानी अमेरिका ने भारत पर 32 प्रतिशत टैरिफ घटाया है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर अधिक टैरिफ लगा दिया था।शेयर बाजार के लिए बजट 2026 (Budget 2026) के बाद एक और बड़ी खबर है। इस पॉजिटिव असर मार्केट पर आज साफ देखने को मिल सकता है।

घरेलू शेयर बाजार पर क्या होगा?

स्टॉक मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है। उनका कहना है कि मार्केट नेशनल इकनॉमी को ही दर्शाता है। ऐसे में निफ्टी की गैप-अप ओपनिंग हो सकती है। लेकिन जल्द ही यह 25500 को क्रॉस कर सकता है। एक्सपर्ट्स फार्मा, आईटी, ऑटो, टेक्सटाइल, Gems और ज्वेलरी आदि कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।

निफ्टी बैंक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है

SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एक्सपर्ट सीमा श्रीवास्तव कहती हैं, “एक बार दोनों सरकारों की तरफ से पूरी जानकारी सामने आ जाए। उसके बाद FII और DII खरीदार बनकर उभरेंगे। निफ्टी50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं।”

लॉन्ग टर्म में प्रभाव डालेगा यूएस-इंडिया ट्रेड डील

ग्रीन पोर्टफोलियो पीएमएस के को-फाउंडर और फंड मैनेजर दिवम शर्मा कहते हैं कि इंडिया-यूएस ट्रेड डील के बड़ी पॉजिटिव खबर है। यह ऐसे में हुई है जब इसकी ज्यादा जरूरत थी। बजट के बाद यह खबर आना अच्छी बात है। वह भी तब जब बजट ने लोकप्रियता से ज्यादा भविष्य को ध्यान में रखा गया है। इस डील के बाद बड़ी संख्या में FII भारत की तरफ रुख कर सकते हैं।

आज खरीद सकते हैं ये 21 स्टॉक

इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता आज 21 कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं।

फार्मा - अरबिंदो फार्मा, सिप्ला और ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स

डिफेंस - HAL और कोचिन शिपयार्ड

IT - टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो और इंफोसिस

टेक्सटाइल - ट्रिडेंट और वेल्सपन लिविंग

ऑटो - आयशर मोटर्स, टीवीस मोटर्स, बजाज ऑटो, जेबीएम ऑटो, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, UNO Minda, अमार राजा, Bosch

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

