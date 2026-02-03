Hindustan Hindi News
India US Trade Deal Apex Frozen Waterbase Avanti Feeds share rallied up to 20 Percent
भारत-अमेरिका में ट्रेड डील, अब 18% लगेगा टैरिफ, इन कंपनियों के शेयरों में तेजी का तूफान

संक्षेप:

अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील होने के बाद एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, वाटरबेस लिमिटेड और जील एक्वा के शेयर 20% तक उछल गए हैं। अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर अब 18 पर्सेंट कर दिया है।

Feb 03, 2026 11:44 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
झींगों (श्रिम्प) और उनके फीड का निर्यात करने वाली कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को तूफानी तेजी आई है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील होने के बाद एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, वाटरबेस लिमिटेड और जील एक्वा के शेयर 20 पर्सेंट तक उछल गए हैं। अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ को 50 पर्सेंट से घटाकर अब 18 पर्सेंट कर दिया है। टैरिफ घटने से अमेरिका मार्केट में झींगों और उनके फीड का निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को तगड़ा बूस्ट मिलेगा।

20% तक उछल गए इन कंपनियों के शेयर
झींगों और दूसरे सीफूड्स का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के शेयर मंगलवार को रॉकेट बन गए। वाटरबेस लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 49.22 रुपये पर पहुंच गए हैं। अवंती फीड्स के शेयरों में भी तूफानी तेजी देखने को मिली। अवंती फीड्स के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट चढ़कर 960.80 रुपये पर जा पहुंचे। हालांकि, कंपनी के शेयरों में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिली है। अवंती फीड्स के शेयर फिलहाल 14 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 914.85 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। सीफूड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एपेक्स फ्रोजन फूड्स (Apex Frozen) के शेयर भी 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 334.45 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, जील एक्वा के शेयर 8 पर्सेंट से अधिक उछलकर 11.08 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

सीफूड कंपनियों के लिए बड़ा मार्केट है अमेरिका
फ्रोजन झींगों का एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका बेहद अहम मार्केट है। वित्त वर्ष 2025 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम में अमेरिकी मार्केट की 41 पर्सेंट हिस्सेदारी रही, जबकि एक्सपोर्ट वैल्यू में 48 पर्सेंट हिस्सेदारी रही। भारत हर साल अमेरिका को करीब 250,000 मीट्रिक टन सीफूड का एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू करीब 2.5 बिलियन डॉलर होती है। साल 2025 की पहली छमाही में भारत से अमेरिका को 161,835 मीट्रिक टन झींगों का एक्सपोर्ट हुआ। वहीं, एक्वाडोर से होने वाला एक्सपोर्ट 70,959 मीट्रिक और इंडोनेशिया से होने वाला निर्यात 28,930 मीट्रिक टन रहा। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

दूसरे देशों पर लगने वाला टैरिफ
भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर अब 18 पर्सेंट टैरिफ लगेगा। एक्वाडोर पर 15 पर्सेंट, वियतनाम पर 20 पर्सेंट, थाइलैंड पर 19 पर्सेंट, इंडोनेशिया पर 19 पर्सेंट टैरिफ लग रहा है। वहीं, मेक्सिको और अर्जेंटीना पर 10-10 पर्सेंट का टैरिफ लगेगा। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। MPEDA के डेटा के मुताबिक, भारत से होने वाले झींगों के एक्सपोर्ट में आंध्र प्रदेश की करीब 80 पर्सेंट हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
