भारत-अमेरिका में ट्रेड डील, अब 18% लगेगा टैरिफ, इन कंपनियों के शेयरों में तेजी का तूफान

संक्षेप: अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील होने के बाद एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, वाटरबेस लिमिटेड और जील एक्वा के शेयर 20% तक उछल गए हैं। अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर अब 18 पर्सेंट कर दिया है।

झींगों (श्रिम्प) और उनके फीड का निर्यात करने वाली कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को तूफानी तेजी आई है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील होने के बाद एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, वाटरबेस लिमिटेड और जील एक्वा के शेयर 20 पर्सेंट तक उछल गए हैं। अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ को 50 पर्सेंट से घटाकर अब 18 पर्सेंट कर दिया है। टैरिफ घटने से अमेरिका मार्केट में झींगों और उनके फीड का निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को तगड़ा बूस्ट मिलेगा।

20% तक उछल गए इन कंपनियों के शेयर

झींगों और दूसरे सीफूड्स का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के शेयर मंगलवार को रॉकेट बन गए। वाटरबेस लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 49.22 रुपये पर पहुंच गए हैं। अवंती फीड्स के शेयरों में भी तूफानी तेजी देखने को मिली। अवंती फीड्स के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट चढ़कर 960.80 रुपये पर जा पहुंचे। हालांकि, कंपनी के शेयरों में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिली है। अवंती फीड्स के शेयर फिलहाल 14 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 914.85 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। सीफूड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एपेक्स फ्रोजन फूड्स (Apex Frozen) के शेयर भी 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 334.45 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, जील एक्वा के शेयर 8 पर्सेंट से अधिक उछलकर 11.08 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

सीफूड कंपनियों के लिए बड़ा मार्केट है अमेरिका

फ्रोजन झींगों का एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका बेहद अहम मार्केट है। वित्त वर्ष 2025 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम में अमेरिकी मार्केट की 41 पर्सेंट हिस्सेदारी रही, जबकि एक्सपोर्ट वैल्यू में 48 पर्सेंट हिस्सेदारी रही। भारत हर साल अमेरिका को करीब 250,000 मीट्रिक टन सीफूड का एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू करीब 2.5 बिलियन डॉलर होती है। साल 2025 की पहली छमाही में भारत से अमेरिका को 161,835 मीट्रिक टन झींगों का एक्सपोर्ट हुआ। वहीं, एक्वाडोर से होने वाला एक्सपोर्ट 70,959 मीट्रिक और इंडोनेशिया से होने वाला निर्यात 28,930 मीट्रिक टन रहा। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।