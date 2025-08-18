रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, जुलाई में बेरोजगारी दर में गिरावट

जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई, जो पिछले महीने जून में 5.6% थी। जानकारों का कहना है कि यह कमी मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर बनने से आई है।

Unemployment Rate: रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। भारत में जुलाई महीने में बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर आ गई है। पिछले महीनों की तुलना में यह गिरावट बताती है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी लेटेस्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई, जो पिछले महीने जून में 5.6% थी। जानकारों का कहना है कि यह कमी मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर बनने से आई है।

क्या है डिटेल जुलाई 2025 के दौरान, 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 54.9% थी, जबकि जून 2025 के दौरान यह 54.2% थी। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में एलएफपीआर क्रमशः 56.9% और 50.7% थी, जो समान आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए थी।

क्या है रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और कृषि से जुड़ी मौसमी गतिविधियों ने रोजगार की स्थिति को मजबूत किया है। वहीं, शहरी इलाकों में रिटेल, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भर्ती बढ़ी है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को काम मिला है और बेरोज़गारी दर में कमी दर्ज की गई। हालांकि, अभी भी संगठित क्षेत्र में स्थायी नौकरियों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।