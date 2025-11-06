अंबानी, अडानी नहीं... बल्कि ये शख्स कर रहे सबसे ज्यादा दान, हर दिन दे रहे ₹7.4 करोड़

संक्षेप: India Philanthropy List 2025: इस लिस्ट में कुल 191 दानवीर शामिल हैं, जिनमें से 12 नए चेहरे पहली बार इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाने में सफल रहे हैं। बीते तीन वर्षों में देश में दान की राशि में 85% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारत में परोपकार की बढ़ती संस्कृति को दर्शाती है।

India Philanthropy List 2025: भारत में दान और समाजसेवा की भावना लगातार मजबूत होती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण है एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025, जिसमें देश के सबसे उदार व्यक्तियों और परिवारों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष परोपकारियों ने वर्ष 2025 में कुल ₹10,380 करोड़ का दान किया है। इस लिस्ट में कुल 191 दानवीर शामिल हैं, जिनमें से 12 नए चेहरे पहली बार इस प्रतिष्ठित लिस्ट में जगह बनाने में सफल रहे हैं। बीते तीन सालों में देश में दान की राशि में 85% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारत में परोपकार की बढ़ती संस्कृति को दर्शाती है।

लगातार चौथी बार सबसे उदार इस सूची में टॉप स्थान पर एक बार फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL Technologies) के संस्थापक शिव नाडर और उनका परिवार रहे। उन्होंने साल 2025 में कुल ₹2,708 करोड़ का दान दिया, जिससे वे पिछले पांच सालों में चौथी बार भारत के सबसे उदार दानवीर' बने हैं। उनका यह योगदान प्रति दिन ₹7.4 करोड़ के औसत के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार, शिव नाडर का दान पिछले वर्ष की तुलना में 26% अधिक है।

टॉप 10 दानवीरों की लिस्ट 1. शिव नाडर और परिवार (HCL Technologies) - दान राशि: ₹2,708 करोड़

- दान का बड़ा हिस्सा Shiv Nadar Foundation के माध्यम से शिक्षा और कला-संस्कृति के विकास पर केंद्रित है।

- साल-दर-साल 26% की वृद्धि।

2. मुकेश अंबानी और परिवार (Reliance Foundation) - दान राशि: ₹626 करोड़

- परोपकार के क्षेत्र: शिक्षा, ग्रामीण परिवर्तन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विरासत संरक्षण (heritage conservation)।

- 68 वर्षीय अंबानी का फाउंडेशन भारत में सबसे सक्रिय CSR संस्थाओं में से एक है।

3. बजाज परिवार (Jamnalal Kaniram Bajaj Trust, Kamalnayan Jamnalal Bajaj Foundation) - दान राशि: ₹446 करोड़ (27% की वृद्धि)

- ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में कार्यरत।

4. कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार (Aditya Birla Group) - दान राशि: ₹440 करोड़

- दान का लगभग 20% व्यक्तिगत फंड से।

- शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और खेलों के क्षेत्र में सक्रिय।

5️. गौतम अडानी और परिवार (Adani Foundation) - दान राशि: ₹386 करोड़ (17% की वृद्धि)

- फोकस: शिक्षा, कौशल विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

6️. नंदन निलेकणी (Nilekani Philanthropies) - दान राशि: ₹365 करोड़ (19% की वृद्धि)

- सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार और सामाजिक इकोसिस्टम निर्माण पर केंद्रित।

7️. हिंदुजा परिवार (Hinduja Foundation) - दान राशि: ₹298 करोड़

- दोबारा टॉप 10 में वापसी।

- फोकस: स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत आजीविका (sustainable livelihood)।

8️. रोहिणी निलेकणी (Rohini Nilekani Philanthropies, EkStep Foundation) - दान राशि: ₹204 करोड़

- 66 वर्षीय रोहिणी निलेकणी बनीं भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी।

- शिक्षा और सामाजिक विकास पर केंद्रित।

9️. सुधीर और समीर मेहता (UNM Foundation) - दान राशि: ₹189 करोड़

- पहली बार टॉप 10 में शामिल।

- फोकस: स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शिक्षा।

10. सायरस पूनावाला और आदर पूनावाला (Villoo Poonawalla Foundation)

- दान राशि: ₹173 करोड़