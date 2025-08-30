India to become world third largest economy soon says rbi governor दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, रिजर्व बैंक के गर्वनर का बड़ा बयान, Business Hindi News - Hindustan
दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, रिजर्व बैंक के गर्वनर का बड़ा बयान

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इकोनॉमी को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा- आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत की गिनती पांचवें नंबर पर हो रही है और बहुत जल्द ही भारत इस सूची में तीसरा सबसे बड़ा देश बनने वाला है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 08:07 PM
दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, रिजर्व बैंक के गर्वनर का बड़ा बयान

देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह बयान दिया है। उन्होंने यह बात ऐसे वक्त कही जब देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.80 प्रतिशत रही है। अमेरिका के भारी शुल्क लगाए जाने से पहले की पांच तिमाहियों में यह सबसे अधिक है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का जिक्र

संजय मल्होत्रा ने एक कार्यक्रम में कहा कि 11 साल पहले केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत वित्तीय समावेशन का अभियान शुरू किया था, जिससे पूरे देश में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा- आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत की गिनती पांचवें नंबर पर हो रही है और बहुत जल्द ही भारत इस सूची में तीसरा सबसे बड़ा देश बनने वाला है। मल्होत्रा ने कहा कि देश की विकास यात्रा में हर स्थान और तबके के लोगों को सहभागी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं और उन्हें बचत, पेंशन, बीमा, ऋण तथा अन्य सेवाएं देनी शुरू की गईं।

जीडीपी के आंकड़े

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में इकोनॉमी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही। अमेरिका के भारी शुल्क लगाए जाने से पहले की पांच तिमाहियों में यह सबसे अधिक है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल-जून में चीन की जीडीपी वृद्धि 5.2 प्रतिशत रही थी। आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले उच्चतम जीडीपी वृद्धि 2024 के जनवरी-मार्च में 8.4 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में 1.5 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मामूली रूप से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 7.6 प्रतिशत थी।

