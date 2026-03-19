₹22 लाख करोड़ के पार गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, रिफंड जारी करने में आई गिरावट
आंकड़ों के मुताबिक कुल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ₹10.91 लाख करोड़ का नेट कॉर्पोरेट टैक्स, ₹11.32 लाख करोड़ का नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स और ₹55,717 करोड़ का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) शामिल है।
भारत के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल आया है। कर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 17 मार्च, 2026 तक भारत का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वार्षिक आधार पर 7.19% बढ़कर ₹22.80 लाख करोड़ हो गया है। यह वृद्धि कर रिफंड की धीमी गति और कंपनी कर संग्रह में वृद्धि के कारण हुई।
आंकड़ों के मुताबिक कुल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ₹10.91 लाख करोड़ का नेट कॉर्पोरेट टैक्स, ₹11.32 लाख करोड़ का नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स और ₹55,717 करोड़ का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) शामिल है। इस अवधि के दौरान टैक्स रिफंड जारी करने में छह प्रतिशत की गिरावट आई और यह 4.34 लाख करोड़ रुपये रहा। आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स कलेक्शन के बारे में बताया कि चार किस्तों में एडवांस टैक्स कलेक्शन 6.4 प्रतिशत बढ़कर 11.13 लाख करोड़ रुपये रहा। एडवांस टैक्स कलेक्शन की अंतिम किस्त 15 मार्च को समाप्त हुई।
सरकार का अनुमान
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ 44.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2026-27 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 11.73 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 का संशोधित अनुमान 13.12 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026-27 में कॉरपोरेट कर संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 12.31 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 11.09 लाख करोड़ रुपये था। एसटीटी संग्रह का अनुमान 73,700 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान (आरई) 63,670 करोड़ रुपये से अधिक है। व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) और कॉरपोरेट कर संग्रह (सीआईटी) सहित कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष कर के लिए कर उछाल 1.14 रहने का अनुमान है। श्रीवास्तव ने कहा कि अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो सीमा शुल्क से 2.71 लाख करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क से 3.89 लाख करोड़ रुपये का संग्रह होने का अनुमान है, जबकि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह वित्त वर्ष 2026-27 में 2.59 प्रतिशत कम होकर 10.19 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 10.46 लाख करोड़ रुपये था।
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