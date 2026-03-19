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₹22 लाख करोड़ के पार गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, रिफंड जारी करने में आई गिरावट

Mar 19, 2026 12:16 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आंकड़ों के मुताबिक कुल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ₹10.91 लाख करोड़ का नेट कॉर्पोरेट टैक्स, ₹11.32 लाख करोड़ का नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स और ₹55,717 करोड़ का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) शामिल है।

₹22 लाख करोड़ के पार गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, रिफंड जारी करने में आई गिरावट

भारत के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल आया है। कर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 17 मार्च, 2026 तक भारत का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वार्षिक आधार पर 7.19% बढ़कर ₹22.80 लाख करोड़ हो गया है। यह वृद्धि कर रिफंड की धीमी गति और कंपनी कर संग्रह में वृद्धि के कारण हुई।

आंकड़ों के मुताबिक कुल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ₹10.91 लाख करोड़ का नेट कॉर्पोरेट टैक्स, ₹11.32 लाख करोड़ का नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स और ₹55,717 करोड़ का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) शामिल है। इस अवधि के दौरान टैक्स रिफंड जारी करने में छह प्रतिशत की गिरावट आई और यह 4.34 लाख करोड़ रुपये रहा। आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स कलेक्शन के बारे में बताया कि चार किस्तों में एडवांस टैक्स कलेक्शन 6.4 प्रतिशत बढ़कर 11.13 लाख करोड़ रुपये रहा। एडवांस टैक्स कलेक्शन की अंतिम किस्त 15 मार्च को समाप्त हुई।

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सरकार का अनुमान

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ 44.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2026-27 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 11.73 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 का संशोधित अनुमान 13.12 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026-27 में कॉरपोरेट कर संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 12.31 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 11.09 लाख करोड़ रुपये था। एसटीटी संग्रह का अनुमान 73,700 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान (आरई) 63,670 करोड़ रुपये से अधिक है। व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) और कॉरपोरेट कर संग्रह (सीआईटी) सहित कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

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राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष कर के लिए कर उछाल 1.14 रहने का अनुमान है। श्रीवास्तव ने कहा कि अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो सीमा शुल्क से 2.71 लाख करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क से 3.89 लाख करोड़ रुपये का संग्रह होने का अनुमान है, जबकि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह वित्त वर्ष 2026-27 में 2.59 प्रतिशत कम होकर 10.19 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 10.46 लाख करोड़ रुपये था।

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Deepak Kumar

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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