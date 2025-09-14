कच्चे तेल और गैस पर सरकार की बड़ी तैयारी, पीएम मोदी ने कही बड़ी बात

मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है, लेकिन देश अभी भी ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है।

PM Modi on Crude Oil: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार का फोकस अब फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) की खोज और ग्रीन एनर्जी पर अधिक है। असम के नुमालीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह बात कही। उन्होंने यहां 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है, लेकिन देश अभी भी ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है।

ग्रीन एनर्जी पर फोकस पीएम मोदी ने कहा कि इथेनॉल ऊर्जा का एक प्रमुख वैकल्पिक स्रोत है और नुमालीगढ़ में नवनिर्मित बायोइथेनॉल प्लांट से किसानों और आदिवासियों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र (जिसकी आधारशिला भी मोदी ने रखी) से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा और सेमीकंडक्टर ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को गति देने वाले दो प्रमुख कारक हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि असम की इन दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका है।