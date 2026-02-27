Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत की उड़ान: Q3 में GDP ग्रोथ 8.3% रहने का अनुमान, क्या पीछे छूट जाएगा जापान

Feb 27, 2026 10:38 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

India GDP: भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर आए ताजा अनुमानों में तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए उत्साहजनक संकेत मिले हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने की संभावना है।

भारत की उड़ान: Q3 में GDP ग्रोथ 8.3% रहने का अनुमान, क्या पीछे छूट जाएगा जापान

भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर आए ताजा अनुमानों में तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए उत्साहजनक संकेत मिले हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 6.4 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि यह तेजी प्रतिकूल आधार प्रभाव के बावजूद देखने को मिल रही है।

जीएसटी दरों में कटौती का दिखा असर

एएनआई की खबर के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी रेट्स में कटौती के बाद आई आर्थिक सक्रियता ने विकास दर को बढ़ावा दिया है। वहीं सकल मूल्य वर्धन (GVA) की विकास दर भी सुधरकर 8 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत थी। हालांकि, यह दूसरी तिमाही के 8.1 प्रतिशत से मामूली कम है, लेकिन समग्र आर्थिक गतिविधियों में तेजी साफ देखी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:मार्च में होली से ईद तक, कब और कहां बैंक रहेंगे बंद? इस बार 5 रविवार भी पड़ेंगे
ये भी पढ़ें:सहारा में फंसे हैं जिनके पैसे, उनके लिए गोल्डन चांस, 10 लाख तक क्लेम करें दोबारा
ये भी पढ़ें:राहतभरी खबर: अब इतने लाख तक की प्रॉपर्टी पर PAN नहीं देने का प्रस्ताव

सकल मूल्य वर्धन में भी सुधार की उम्मीद

नाममात्र GDP विकास दर में नरमी के संकेत भी मिले हैं, जो दूसरी तिमाही के 8.7 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत पर आ सकती है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 10.3 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई दर में गिरावट के कारण GDP डेफ्लेटर में कमी आई है, जिससे नाममात्र GDP में यह सुस्ती देखने को मिल रही है।

GDP पर ब्लूमबर्ग का क्या कह रहा सर्वे

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने GDP के आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 कर दिया है, जो शुक्रवार से लागू हो गया। पहले यह 2011-12 पर आधारित था। इस बदलाव से चालू वित्त वर्ष के लिए GDP के शुरुआती अनुमान जारी किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग के 14 अर्थशास्त्रियों के सर्वे के मुताबिक, नए सीरीज के तहत चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जबकि पुराने सीरीज में जनवरी में सरकार ने 7.4 प्रतिशत का अनुमान जताया था।

चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह

नई GDP सीरीज से यह भी संकेत मिलेगा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बन सकता है। जापान की अर्थव्यवस्था लगभग 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, और पिछले साल रुपये में आई भारी गिरावट के कारण भारत अभी तक उससे आगे नहीं निकल पाया है। हालांकि, संशोधित सीरीज GDP में काफी बढ़ोतरी कर सकती है। 2015 में इसी तरह के संशोधन से भारत की GDP में लगभग 120 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था और 2013-14 के लिए अनुमानित विकास दर 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई थी।

ग्लोबल ट्रेड में रुकावटों के बीच भी मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था

यह आधार वर्ष संशोधन इस बात का संकेत है कि वैश्विक व्यापार बाधाओं के बावजूद दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत बनी हुई है। पिछले साल अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन के बावजूद भारत सरकार ने चालू और अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर को लेकर आशावादी रुख बनाए रखा है। इसी महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील भी हुआ है।

अर्थशास्त्रियों को उम्मीद

निर्मल बंग सिक्योरिटीज की अर्थशास्त्री टेरेसा जॉन का कहना है कि नई GDP सीरीज नीतिगत कदमों की भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी। मोतीलाल ओसवाल की अर्थशास्त्री राधिका पिपलानी को उम्मीद है कि ये आंकड़े सर्वसम्मति से बनी विकास उम्मीदों से बेहतर होंगे। उनका अनुमान है कि तीसरी तिमाही में विकास दर 8.5 प्रतिशत तक रह सकती है, जो जुलाई-सितंबर अवधि के 8.2 प्रतिशत से अधिक है।

सरकार का आशावादी रुख

सरकार ने व्यापार व्यवधानों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पिछले साल कई सुधार पेश किए थे, जिनमें उपभोग करों में बदलाव भी शामिल था। शुक्रवार को जारी होने वाले आंकड़े अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए कर कटौती के बाद की पूरी तिमाही की पहली झलक पेश करेंगे। ब्लूमबर्ग के 34 अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण के अनुसार, नए आधार वर्ष में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रह सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Indian Economy Business News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,