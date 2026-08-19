भारत की बढ़ी मुश्किल: खाड़ी का तेल 10 डॉलर महंगा, रूसी छूट भी खत्म

भारतीय ऑयल रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की खरीदारी मुश्किल होती जा रही है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत पिछले दो हफ्तों में करीब 10 डॉलर बढ़कर 91 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। इसके साथ ही बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता घटने से खाड़ी और पश्चिम अफ्रीकी तेल की कीमतों पर भी भारी प्रीमियम चढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि रूसी तेल पर मिलने वाली छूट लगभग खत्म हो गई है, जबकि वेनेजुएला के तेल पर भी डिस्काउंट काफी कम हो गया है।

ऐसे में अगर गल्फ में सप्लाई सामान्य नहीं होती और रूसी तेल पर छूट भी वापस नहीं आती, तो भारतीय रिफाइनरियों की कच्चे तेल की लागत और बढ़ सकती है। इसका असर आगे चलकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और तेल कंपनियों के मार्जिन पर भी पड़ सकता है। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।

खाड़ी का तेल ब्रेंट से करीब 10 डॉलर महंगा द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मार्केट में सप्लाई की कमी का फायदा तेल कारोबारी उठा रहे हैं। भारतीय रिफाइनरियों को खाड़ी देशों से तेल खरीदने के लिए स्पॉट मार्केट का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां ट्रेडर अतिरिक्त प्रीमियम मांग रहे हैं।

खाड़ी के सप्लायर दुबई-ओमान बेंचमार्क पर करीब 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल का अतिरिक्त प्रीमियम मांग रहे हैं। वहीं दुबई-ओमान बेंचमार्क खुद ब्रेंट से करीब 6 से 7 डॉलर महंगा है। ऐसे में भारतीय रिफाइनरों के लिए खाड़ी का कच्चा तेल ब्रेंट की तुलना में करीब 10 डॉलर प्रति बैरल तक महंगा पड़ रहा है।

सऊदी अरामको की आधिकारिक सेल प्राइस जरूर दुबई-ओमान बेंचमार्क से 1.5 से 3 डॉलर नीचे हैं, लेकिन लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के कारण टर्म-डील के तहत मिलने वाली सप्लाई प्रभावित हुई है। इससे रिफाइनरियों की निर्भरता स्पॉट मार्केट पर बढ़ गई है।

जहाजों की कमी ने बढ़ाई परेशानी संघर्ष वाले इलाकों से तेल लाने में जहाजों की उपलब्धता भी बड़ी समस्या बन गई है। जोखिम वाले रूट और डार्क फ्लीट या शिप-टू-शिप ट्रांसफर जैसे तरीकों से तेल पहुंचाने के लिए ट्रेडर अतिरिक्त प्रीमियम मांग रहे हैं। टर्म कॉन्ट्रैक्ट में तेल की कीमत भले ही कम हो, लेकिन उसे भारत तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त जहाज नहीं मिलना रिफाइनरों की लागत बढ़ा रहा है।

पश्चिम अफ्रीकी तेल भी हुआ महंगा खाड़ी के बाद पश्चिम अफ्रीका से मिलने वाला कच्चा तेल भी भारतीय रिफाइनरियों के लिए महंगा हो गया है। ऐसे में कंपनियां अब वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रही हैं। अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे दूर के देशों से कच्चा तेल खरीदने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।

रूसी तेल का सबसे बड़ा फायदा भी खत्म कुछ समय पहले तक भारतीय रिफाइनरों के लिए रूसी तेल सबसे आकर्षक विकल्पों में शामिल था, क्योंकि उस पर अच्छी खासी छूट मिल रही थी, लेकिन अब रूसी तेल का डिस्काउंट लगभग खत्म हो चुका है। वेनेजुएला के तेल की छूट भी काफी घट गई है।

ऐसे में भारतीय रिफाइनरियों के सामने एक साथ दो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहली कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ना और दूसरी सस्ता रूसी तेल उपलब्ध न होना।