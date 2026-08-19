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भारत की बढ़ी मुश्किल: खाड़ी का तेल 10 डॉलर महंगा, रूसी छूट भी खत्म

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • खाड़ी के सप्लायर दुबई-ओमान बेंचमार्क पर करीब 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल का अतिरिक्त प्रीमियम मांग रहे हैं
  • वहीं दुबई-ओमान बेंचमार्क खुद ब्रेंट से करीब 6 से 7 डॉलर महंगा है
  • ऐसे में भारतीय रिफाइनरों के लिए खाड़ी का कच्चा तेल ब्रेंट की तुलना में करीब 10 डॉलर प्रति बैरल तक महंगा पड़ रहा है
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भारत की बढ़ी मुश्किल: खाड़ी का तेल 10 डॉलर महंगा, रूस की छूट भी खत्म

भारतीय ऑयल रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की खरीदारी मुश्किल होती जा रही है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत पिछले दो हफ्तों में करीब 10 डॉलर बढ़कर 91 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। इसके साथ ही बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता घटने से खाड़ी और पश्चिम अफ्रीकी तेल की कीमतों पर भी भारी प्रीमियम चढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि रूसी तेल पर मिलने वाली छूट लगभग खत्म हो गई है, जबकि वेनेजुएला के तेल पर भी डिस्काउंट काफी कम हो गया है।

ऐसे में अगर गल्फ में सप्लाई सामान्य नहीं होती और रूसी तेल पर छूट भी वापस नहीं आती, तो भारतीय रिफाइनरियों की कच्चे तेल की लागत और बढ़ सकती है। इसका असर आगे चलकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और तेल कंपनियों के मार्जिन पर भी पड़ सकता है। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।

खाड़ी का तेल ब्रेंट से करीब 10 डॉलर महंगा

द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मार्केट में सप्लाई की कमी का फायदा तेल कारोबारी उठा रहे हैं। भारतीय रिफाइनरियों को खाड़ी देशों से तेल खरीदने के लिए स्पॉट मार्केट का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां ट्रेडर अतिरिक्त प्रीमियम मांग रहे हैं।

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खाड़ी के सप्लायर दुबई-ओमान बेंचमार्क पर करीब 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल का अतिरिक्त प्रीमियम मांग रहे हैं। वहीं दुबई-ओमान बेंचमार्क खुद ब्रेंट से करीब 6 से 7 डॉलर महंगा है। ऐसे में भारतीय रिफाइनरों के लिए खाड़ी का कच्चा तेल ब्रेंट की तुलना में करीब 10 डॉलर प्रति बैरल तक महंगा पड़ रहा है।

सऊदी अरामको की आधिकारिक सेल प्राइस जरूर दुबई-ओमान बेंचमार्क से 1.5 से 3 डॉलर नीचे हैं, लेकिन लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के कारण टर्म-डील के तहत मिलने वाली सप्लाई प्रभावित हुई है। इससे रिफाइनरियों की निर्भरता स्पॉट मार्केट पर बढ़ गई है।

जहाजों की कमी ने बढ़ाई परेशानी

संघर्ष वाले इलाकों से तेल लाने में जहाजों की उपलब्धता भी बड़ी समस्या बन गई है। जोखिम वाले रूट और डार्क फ्लीट या शिप-टू-शिप ट्रांसफर जैसे तरीकों से तेल पहुंचाने के लिए ट्रेडर अतिरिक्त प्रीमियम मांग रहे हैं। टर्म कॉन्ट्रैक्ट में तेल की कीमत भले ही कम हो, लेकिन उसे भारत तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त जहाज नहीं मिलना रिफाइनरों की लागत बढ़ा रहा है।

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पश्चिम अफ्रीकी तेल भी हुआ महंगा

खाड़ी के बाद पश्चिम अफ्रीका से मिलने वाला कच्चा तेल भी भारतीय रिफाइनरियों के लिए महंगा हो गया है। ऐसे में कंपनियां अब वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रही हैं। अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे दूर के देशों से कच्चा तेल खरीदने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।

रूसी तेल का सबसे बड़ा फायदा भी खत्म

कुछ समय पहले तक भारतीय रिफाइनरों के लिए रूसी तेल सबसे आकर्षक विकल्पों में शामिल था, क्योंकि उस पर अच्छी खासी छूट मिल रही थी, लेकिन अब रूसी तेल का डिस्काउंट लगभग खत्म हो चुका है। वेनेजुएला के तेल की छूट भी काफी घट गई है।

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ऐसे में भारतीय रिफाइनरियों के सामने एक साथ दो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहली कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ना और दूसरी सस्ता रूसी तेल उपलब्ध न होना।

अमेरिकी प्रतिबंध बढ़ा तो संकट और गहरा सकता है

भारतीय तेल कंपनियों के लिए एक और रिस्क अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़ा है। अगर अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों और कंपनियों पर प्रतिबंध और कड़े करता है, तो भारत के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीदारी और मुश्किल हो सकती है। इससे भारतीय रिफाइनरों को दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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