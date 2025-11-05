भारत का अमेरिका से तेल आयात उच्चतम स्तर पर, रूसी तेल की खरीद पर क्या पड़ा असर

संक्षेप: भारत का अमेरिकी कच्चे तेल का आयात अक्टूबर में अबतक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जबकि रूसी तेल की हिस्सेदारी में कमी आई है। शोध एजेंसी केप्लर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले माह अमेरिका से औसतन 5.93 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा।

भारत का अमेरिकी कच्चे तेल का आयात अक्टूबर में अबतक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जबकि रूसी तेल की हिस्सेदारी में कमी आई है। शोध एजेंसी केप्लर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले माह अमेरिका से औसतन 5.93 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो सितंबर के 2.07 लाख बैरल प्रतिदिन के मुकाबले लगभग तीन गुना अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर 2025 में अमेरिका से भारत का कच्चा तेल आयात चार साल से भी ज्यादा समय के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विश्लेषकों के मुताबिक, भारत का यह कदम ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है।

कुल आयात का 12% अमेरिका से केप्लर के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों ने अनुकूल मूल्य अंतर और चीन की कमजोर डिमांड का फायदा उठाते हुए तेल की खरीद बढ़ाई है। अक्तूबर में कुल आयात का 12 प्रतिशत कच्चा तेल भारत ने अमेरिका से खरीदा। विश्लेषकों के अनुसार, में ये बढ़ोतरी दरअसल, रूसी एनर्जी कंपनियों पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत की सोर्सिंग रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

अभी भी रूस सबसे बड़ा निर्यातक विश्लेषकों के अनुसार, ये नहीं कहा जा सकता कि भारत ने रूस से तेल निर्यात की नीति में काई बहुत बड़ा बदलाव किया है। अमेरिका के भारी दबाव के बाद भी भारत ने रूस से 34 प्रतिशत कच्चा तेल आयात किया है। अभी भी भारत अमेरिका से तीन गुना से अधिक कच्चा तेल रूस से निर्यात कर रहा है। अक्तूबर में रूस से आयात 16.1 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 17.3 लाख बैरल प्रतिदिन से थोड़ा ही कम है।