इस साल आएगा भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप, पीएम मोदी का लाल किले से ऐलान

79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि देश का पहला 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप इसी साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 'मिशन मोड' पर काम कर रहा है। उन्होंने 79वें कहा कि 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही स्थापित हो चुकी हैं और चार नई यूनिट को हरी झंडी मिल गई है।

क्लीन एनर्जी में बढ़त पीएम मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत ने क्लीन एनर्जी (सौर, हाइड्रोजन, परमाणु) में 50% हिस्सेदारी का लक्ष्य 2030 से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं और अब इसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है।

अंतरिक्ष और खनिजों पर जोर पीएम मोदी ने बताया, " गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सफलतापूर्वक वापस आ गए हैं और जल्द ही भारत लौटेंगे।"

महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता को राष्ट्र के विकास के लिए अहम बताते हुए कहा कि भारत इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 'समुद्रमंथन' (गहराई से संसाधन निकालने) की रूपक भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस दिशा में प्रयासों को रेखांकित किया।

रक्षा में आत्मनिर्भरता का आह्वान प्रधानमंत्री ने 'मेड इन इंडिया' लड़ाकू विमानों के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा: स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने का आह्वान किया ताकि देश की रक्षा क्षमताएं पूरी तरह स्वावलंबी बन सकें।