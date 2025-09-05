ट्रंप की आलोचना के बावजूद यूरोप को भारत का डीजल निर्यात 137% उछला

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आलोचनाओं के बावजूद अगस्त में भारत ने यूरोप को रोजाना 242,000 बैरल डीजल निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 137% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। यह आंकड़ा जुलाई के मुकाबले 73% और पिछले 12 महीनों के औसत से 124% ज्यादा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचनाओं के बावजूद अगस्त में भारत ने यूरोप को रोजाना 242,000 बैरल डीजल निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 137% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। यह आंकड़ा जुलाई के मुकाबले 73% और पिछले 12 महीनों के औसत से 124% ज्यादा है। एक अन्य ट्रैकर वोर्टेक्सा के मुताबिक, यह निर्यात 228,316 बैरल प्रतिदिन रहा, जो साल-दर-साल 166% की वृद्धि है।

रिलायंस को लग सकता है झटका ईटी के मुताबिक इसका कारण यूरोपीय संघ का वह आगामी प्रतिबंध है, जो जनवरी 2026 से रूसी कच्चे तेल से बने ईंधन पर लागू होगा। यह प्रतिबंध भारत के सबसे बड़े रूसी तेल प्रोसेसर रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए यूरोप के दरवाजे बंद कर सकता है।

क्यों बढ़ी मांग विश्लेषकों का कहना है कि यह बढ़ोतरी कई कारणों से हुई। नीदरलैंड्स में शेल की पर्निस रिफाइनरी ने अपना रखरखाव कार्य 2026 से पहले ही शुरू कर दिया, आने वाली सर्दियों में डीजल की मांग बढ़ने की उम्मीद है और यूरोपीय प्रतिबंधों की आशंका ने खरीदारी तेज कर दी।

खासतौर पर रॉटरडैम को भेजे जाने वाले डीजल की मात्रा में उछाल आया। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के अंत तक यूरोप में भारतीय डीजल की मांग मजबूत बनी रहेगी।

अमेरिकी आलोचना और भारत का जवाब भारत पर अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि वह रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करके पश्चिम को बेच रहा है, जिससे रूस के युद्ध को फंड मिल रहा है। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर पश्चिम को आपत्ति है तो वह भारतीय ईंधन खरीदना बंद कर सकता है।

मध्य पूर्व के रखरखाव ने बढ़ाई संभावनाएं यूरोपीय खरीदार अक्टूबर-नवंबर में मध्य पूर्व की रिफाइनरियों के रखरखाव के कारण भारत से और ज्यादा डीजल खरीद सकते हैं, क्योंकि उस दौरान उनकी सप्लाई कम होगी। इससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा।