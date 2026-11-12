महंगाई ने तोड़ी 2 साल की रिकॉर्ड सीमा! 6.09% पर पहुंची खुदरा महंगाई, RBI की टेंशन बढ़ी

मुख्य बातें

देश में महंगाई एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई। यह करीब दो साल का उच्चतम स्तर है। खास बात यह है कि महंगाई का यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सीमा से भी ऊपर निकल गया है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54% थी, यानी एक महीने के अंदर इसमें 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94% हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.74% थी। बाजार के अनुमान में खाद्य महंगाई दर 8.5% रहने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन, वास्तविक आंकड़ा इससे भी ज्यादा रहा। इसका सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है। खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ कपड़े, मकान, स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं की महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

गांवों में खाद्य महंगाई शहरों से ज्यादा

अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 9.09% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.68% दर्ज की गई, यानी गांवों में रहने वाले लोगों को खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल महंगाई भी बढ़ी है। ग्रामीण महंगाई सितंबर के 6.08% से बढ़कर अक्टूबर में 6.63% हो गई। वहीं, शहरी महंगाई दर 4.88% से बढ़कर 5.41% पर पहुंच गई।

खाने-पीने से लेकर कपड़े और मकान तक महंगे

अक्टूबर में महंगाई का दबाव कई दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिला। रेस्टोरेंट और आवास से जुड़ी सेवाओं की महंगाई दर सितंबर के 9.36% से बढ़कर 10.06% हो गई। कपड़ों और जूतों की महंगाई भी 3.93% से बढ़कर 4.96% पर पहुंच गई। इसी तरह मकान से जुड़ी महंगाई दर 2.74% से बढ़कर 2.90% और स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई 1.40% से बढ़कर 2.05% हो गई। सूचना और संचार सेवाओं की महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हुई। यह सितंबर के 2.44% से बढ़कर अक्टूबर में 3.16% दर्ज की गई। हालांकि, पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन और अन्य कई गुड्स एंड सर्विसेस की महंगाई दर में राहत मिली। सितंबर में यह 13.75% थी, जो अक्टूबर में घटकर 10.14% रह गई।

RBI के लिए बढ़ी चुनौती, 4 दिसंबर को होगी अहम बैठक

अक्टूबर का महंगाई आंकड़ा RBI की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले उपलब्ध आखिरी खुदरा महंगाई रिपोर्ट है। केंद्रीय बैंक 4 दिसंबर को ब्याज दरों पर फैसला लेने वाला है। ऐसे में महंगाई में आई यह तेजी उसके लिए चुनौती बन सकती है। RBI का लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4% पर रखना है। हालांकि, इसके लिए 2% से 6% तक का दायरा तय किया गया है। अक्टूबर में महंगाई दर 6.09% पहुंचने का मतलब है कि यह तय सीमा से बाहर निकल गई है।

एलारा कैपिटल (Elara Capital) के कपूर के मुताबिक, आने वाले 6 से 9 महीनों में RBI ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि, ब्याज दरों को लेकर आगे का फैसला महंगाई के रुख और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

कच्चे तेल से मिल सकती है राहत, लेकिन कमजोर मानसून का खतरा

महंगाई को लेकर आगे की तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। Anand Rathi Group के चीफ इकोनॉमिस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुजन हाजरा के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और सरकार के कदम महंगाई को काबू करने में मदद कर सकते हैं।

ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 92 डॉलर प्रति बैरल तक आने से भी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोर मानसून और अल नीनो का खतरा खाद्य कीमतों पर दबाव बनाए रख सकता है। अगर इसका असर फसलों के उत्पादन पर पड़ता है, तो आने वाले महीनों में खाने-पीने की चीजों की कीमतें ऊंची रह सकती हैं।

नवंबर में भी ऊंची रह सकती है खाने-पीने की महंगाई

रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि नवंबर 2026 में खाद्य एवं पेय पदार्थों की महंगाई दर 8% से ऊपर बनी रह सकती है। अक्टूबर में भी यह दर 8.94% रही थी। दूध, चीनी और प्याज जैसी जरूरी चीजों की कीमतें महंगाई को ऊपर बनाए रख सकती हैं।