Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़India retail inflation in September hits over 8 year low know details

8 साल के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई, सितंबर में घटकर 1.54% पर आई, खाने- पीने की चीजें हुई सस्ती

खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर 1.54 प्रतिशत पर आई। इससे पहले यह अगस्त में 2.07 प्रतिशत थी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 04:45 PM
share Share
Follow Us on
8 साल के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई, सितंबर में घटकर 1.54% पर आई, खाने- पीने की चीजें हुई सस्ती

Retail Inflation: महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। रिटेल महंगाई सितंबर महीने में 8 साल के निचले स्तर आ गई। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर 1.54 प्रतिशत पर आई। इससे पहले यह अगस्त में 2.07 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सालाना आधार पर सितंबर में खुदरा महंगाई की दर 1.54 प्रतिशत रही जो जून 2017 के बाद का निचला स्तर है। इससे पहले, अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.04 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इस दौरान फूड इनफ्लेशन शून्य से 2.28 प्रतिशत नीचे रही जो दिसंबर 2018 के बाद सबसे कम है। अगस्त में यह शून्य से 0.64 प्रतिशत नीचे रही थी।

क्या है डिटेल

आंकड़ों के अनुसार, एक साल पहले की तुलना में सितंबर में सब्जियों के दाम 21.38 प्रतिशत और दालों एवं उनके उत्पादों के दाम 15.32 प्रतिशत कम हुए। हालांकि खाद्य तेलों एवं वसायुक्त पदार्थों की महंगाई दर 18.34 प्रतिशत और फलों की 9.93 प्रतिशत रही। अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई दर नियंत्रण में रही। आवास-मुद्रास्फीति दर सितंबर में 3.98 प्रतिशत, शिक्षा मुद्रास्फीति 3.44 प्रतिशत और स्वास्थ्य मुद्रास्फीति 4.40 प्रतिशत दर्ज की गयी। ग्रामीण शहरों में महंगाई दर 1.07 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 2.04 फीसदी रही।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

खबर अपडेट हो रही है…

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।