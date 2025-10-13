8 साल के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई, सितंबर में घटकर 1.54% पर आई, खाने- पीने की चीजें हुई सस्ती
खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर 1.54 प्रतिशत पर आई। इससे पहले यह अगस्त में 2.07 प्रतिशत थी।
Retail Inflation: महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। रिटेल महंगाई सितंबर महीने में 8 साल के निचले स्तर आ गई। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर 1.54 प्रतिशत पर आई। इससे पहले यह अगस्त में 2.07 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सालाना आधार पर सितंबर में खुदरा महंगाई की दर 1.54 प्रतिशत रही जो जून 2017 के बाद का निचला स्तर है। इससे पहले, अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.04 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इस दौरान फूड इनफ्लेशन शून्य से 2.28 प्रतिशत नीचे रही जो दिसंबर 2018 के बाद सबसे कम है। अगस्त में यह शून्य से 0.64 प्रतिशत नीचे रही थी।
क्या है डिटेल
आंकड़ों के अनुसार, एक साल पहले की तुलना में सितंबर में सब्जियों के दाम 21.38 प्रतिशत और दालों एवं उनके उत्पादों के दाम 15.32 प्रतिशत कम हुए। हालांकि खाद्य तेलों एवं वसायुक्त पदार्थों की महंगाई दर 18.34 प्रतिशत और फलों की 9.93 प्रतिशत रही। अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई दर नियंत्रण में रही। आवास-मुद्रास्फीति दर सितंबर में 3.98 प्रतिशत, शिक्षा मुद्रास्फीति 3.44 प्रतिशत और स्वास्थ्य मुद्रास्फीति 4.40 प्रतिशत दर्ज की गयी। ग्रामीण शहरों में महंगाई दर 1.07 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 2.04 फीसदी रही।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
खबर अपडेट हो रही है…