50% अमेरिकी टैरिफ स्थायी रूप से लागू रहेंगे, IMF के इस राय को भारत ने किया खारिज

संक्षेप:

IMF के स्टाफ की उस धारणा से भारत सरकार असहमत है कि अमेरिका द्वारा हमारे माल निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ स्थायी रूप से लागू रहेंगे। इस आधार पर IMF ने भारत की इस वर्ष की GDP ग्रोथ 6.6% बताई थी, जबकि 2026-27 के लिए इसका अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया।

Thu, 27 Nov 2025 10:03 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
IMF के स्टाफ की उस धारणा से भारत सरकार असहमत है कि अमेरिका द्वारा हमारे माल निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ ‘स्थायी रूप से’ लागू रहेंगे। इस आधार पर IMF ने भारत की इस वर्ष की GDP ग्रोथ 6.6% बताई थी, जबकि 2026-27 के लिए इसका अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया। IMF ने अगले वर्ष भारत के ग्रोथ में गिरावट का कारण ‘अमेरिकी टैरिफ का स्थायी बने रहना’ बताया, जिससे विदेशी मांग व निवेश प्रभावित होंगे। हालांकि, भारत ने स्वीकार किया कि टैरिफ का असर निकट भविष्य में संभाला जा सकता है, हालांकि कुछ उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होंगे।

IMF की टैरिफ नीति पर असहमति

अधिकारियों ने कहा कि IMF द्वारा अमेरिकी टैरिफ के स्थायी बने रहने की स्थिति अधिक अनावश्यक आशंका पैदा करती है। भारत इस बात में विश्वास रखता है कि निर्यात के लिए अन्य नए बाजार विकसित किए जा सकते हैं, जिससे टैरिफ का असर कम होगा।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भारत के जोखिम

IMF ने ट्रेड विवादों की तीव्रता और वैश्विक आर्थिक खंडन को भारत के लिए एक बड़ा जोखिम बताया है, जिससे वित्तीय स्थिति कड़ी हो सकती है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ सकती हैं और व्यापारी निवेश कम हो सकता है। इसके बावजूद यदि टैरिफ वर्तमान स्तर पर रहते हैं, तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में बनी रहने की उम्मीद के चलते मौद्रिक नीति में नरमी लाने की गुंजाइश होगी।

भारत का आउटलुक सकारात्मक

भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हुए भी नए और भविष्य में होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से आर्थिक विकास की संभावनाओं पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि IMF की विकास वृद्धि की भविष्यवाणी सतर्क या कम आंकी गई है।

IMF की सिफारिशें और भारत का रिएक्शन

IMF ने उन उद्योगों के लिए लक्षित, पारदर्शी और सीमित समय के लिए सहायता देने की सलाह दी जो टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसके साथ ही FY27 में वित्तीय समेकन को रोकने की सिफारिश की गई, लेकिन भारत ने इसे अभी उचित नहीं माना क्योंकि वह अपने भरोसेमंद वित्तीय मार्गदर्शन को जारी रखना चाहता है।

मौद्रिक नीति के संबंध में IMF ने कहा कि अगर टैरिफ जारी रहे, तो घरेलू सकल उत्पादन में कमी आएगी और मुद्रास्फीति कम रहेगी, जिससे RBI के लिए ब्याज दरों में कटौती का अवसर होगा। हालांकि, यदि टैरिफ जल्दी समाप्त हो जाएं, तो मौद्रिक नीति में नरमी की जरूरत कम हो जाएगी। IMF ने GST सुधार के एकबारगी प्रभाव को लेकर भी RBI को सलाह दी है कि वह इसे नजरअंदाज करे।

