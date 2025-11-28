GDP पर सारे अनुमान फेल; 8.2% की तेज रफ्तार से बढ़ी इकोनॉमी, 18 महीने में सबसे बेहतर
India Q2 GDP growth: भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2) के दौरान जीडीपी 8.2% की मजबूत दर से बढ़ी है, जो विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं बेहतर है। यह पिछली छह तिमाहियों यानी 18 महीनों में सबसे अधिक है।
पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही का हाल
बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की दर से देश की इकोनॉमी बढ़ी थी। वहीं, ताजा ग्रोथ पिछली तिमाही यानी अप्रैल से जून की अवधि के 7.8% से भी ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि उपभोक्ता खर्च में जोरदार तेजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शानदार प्रदर्शन की वजह से जीडीपी ने 8 पर्सेंट के आंकड़े को पार कर लिया है। सितंबर तिमाही में सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 9.1 प्रतिशत दर्ज की गई। वित्तीय, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल्स सर्विस सेक्टर में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।
जीएसटी कटौती का मामूली असर
सितंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ में जीएसटी कटौती का मामूली असर है। दरअसल, जीएसटी कटौती 22 सितंबर से लागू हुई है। इसका व्यापक असर दिसंबर तिमाही के जीडीप आंकड़ों में देखने को मिलेगा। बता दें कि 22 सितंबर से करीब 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें भी घटा दी गईं, जिससे उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हुईं और मांग बढ़ाने का प्रयास किया गया।
राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी
चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों (अप्रैल से अक्टूबर) में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर 8.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो वार्षिक अनुमान का 52.6% है तथा पिछले वर्ष की समान अवधि के 46.5% से काफी अधिक है। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.8% से घटाकर 4.4% पर लाना है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियां 18 लाख करोड़ रुपये रही, जो चालू वित्त वर्ष के बजट लक्ष्य का 51.5% है। इसी अवधि में कुल व्यय 26.25 लाख करोड़ रुपये रहा, जो बजट अनुमान का 51.8% है।