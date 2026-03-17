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24 घंटे में पार्सल डिलीवरी की गारंटी, डाक विभाग ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा

Mar 17, 2026 03:39 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बता दें कि डाक विभाग ने त्वरित एवं समयबद्ध पार्सल के लिए 24 घंटे और 48 घंटे में डिलिवरी की गारंटी वाली तीन प्रीमियम सेवाएं शुरू की हैं। ये तीन सेवाएं -24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट है।

24 घंटे में पार्सल डिलीवरी की गारंटी, डाक विभाग ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा

तेज डिलीवरी की बढ़ती मांग को देखते हुए अब भारतीय डाक विभाग ने भी एक नई शुरुआत की है। डाक विभाग ने त्वरित एवं समयबद्ध पार्सल के लिए 24 घंटे और 48 घंटे में डिलिवरी की गारंटी वाली तीन प्रीमियम सेवाएं शुरू की हैं। ये तीन सेवाएं -24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट है। शुरुआती चरण में ये सेवाएं देश के छह बड़े शहर- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में उपलब्ध हैं। इन शहरों के बीच विशेष प्राथमिकता वाली प्रोसेसिंग और हवाई परिवहन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तय समयसीमा का सख्ती से पालन हो सके।

ट्रैकिंग से मैसेज अलर्ट तक

डाक विभाग की नई सेवाओं में 'ओटीपी' (वन टाइम पासवर्ड) आधारित वेरिफिकेशन के साथ डिलिवरी, शुरू से अंत तक ट्रैकिंग सुविधा और वास्तविक समय में मैसेज अलर्ट शामिल होंगे। मतलब ये कि ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होगा और डिलीवरी की जाएगी। वहीं, ग्राहक अपने पार्सल की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे।

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इसके अलावा, पार्सल की डिलीवरी तक मैसेज के जरिए ग्राहक को अपडेट किया जाता रहेगा। व्यवसायों के लिए 'अभी बुक करें, बाद में भुगतान करें' सुविधा, केंद्रीकृत बिलिंग तथा एपीआई एकीकरण के विकल्प भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, थोक शिपमेंट के लिए मुफ्त पिकअप और निर्धारित समय में डिलिवरी न होने पर धनवापसी की गारंटी भी दी जाएगी।

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केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

इस नई शुरुआत के मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पहल इंडिया पोस्ट के लिए नए दौर की शुरुआत है और इसमें व्यापक संभावनाएं निहित हैं। उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है जो वर्तमान के 11 लाख करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना है। बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि छह टियर-1 शहरों और मेट्रो शहरों में '24 स्पीड पोस्ट पार्सल' सेवा के लिए पायलट परीक्षण किये जा चुके हैं और डिलीवरी 95 प्रतिशत से अधिक बार समय के अंदर की गई है। उन्होंने कहा कि '24 स्पीड पोस्ट सेवा' में डिलीवरी कर्मियों को अंतिम छोरों तक पहुंचने के लिए मेट्रो शहरों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। दूर दराज में ड्रोन के प्रयोग के लिए पायलट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

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डाक विभाग की कमाई

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले तीन तिमाहियों में भारतीय डाक के अलग-अलग व्यवसायों की आय नौ प्रतिशत बढकर 10,211 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। उम्मीद है कि इस वर्ष इसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। चालू वित्त वर्ष में नागरिक केंद्रित सेवाओं की आय सालाना आधार पर 95 प्रतिशत से अधिक तेजी से बढ़ी है। वहीं, डाक बीमा, पार्सल और कुछ अन्य सेवाओं में परिचालन आय की वृद्धि पहली तीन तिमाहियों में करीब 11 से 14 प्रतिशत की दर से वृद्धि दिखी है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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