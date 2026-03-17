24 घंटे में पार्सल डिलीवरी की गारंटी, डाक विभाग ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा

बता दें कि डाक विभाग ने त्वरित एवं समयबद्ध पार्सल के लिए 24 घंटे और 48 घंटे में डिलिवरी की गारंटी वाली तीन प्रीमियम सेवाएं शुरू की हैं। ये तीन सेवाएं -24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट है।

तेज डिलीवरी की बढ़ती मांग को देखते हुए अब भारतीय डाक विभाग ने भी एक नई शुरुआत की है। डाक विभाग ने त्वरित एवं समयबद्ध पार्सल के लिए 24 घंटे और 48 घंटे में डिलिवरी की गारंटी वाली तीन प्रीमियम सेवाएं शुरू की हैं। ये तीन सेवाएं -24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट है। शुरुआती चरण में ये सेवाएं देश के छह बड़े शहर- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में उपलब्ध हैं। इन शहरों के बीच विशेष प्राथमिकता वाली प्रोसेसिंग और हवाई परिवहन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तय समयसीमा का सख्ती से पालन हो सके।

ट्रैकिंग से मैसेज अलर्ट तक डाक विभाग की नई सेवाओं में 'ओटीपी' (वन टाइम पासवर्ड) आधारित वेरिफिकेशन के साथ डिलिवरी, शुरू से अंत तक ट्रैकिंग सुविधा और वास्तविक समय में मैसेज अलर्ट शामिल होंगे। मतलब ये कि ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होगा और डिलीवरी की जाएगी। वहीं, ग्राहक अपने पार्सल की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे।

इसके अलावा, पार्सल की डिलीवरी तक मैसेज के जरिए ग्राहक को अपडेट किया जाता रहेगा। व्यवसायों के लिए 'अभी बुक करें, बाद में भुगतान करें' सुविधा, केंद्रीकृत बिलिंग तथा एपीआई एकीकरण के विकल्प भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, थोक शिपमेंट के लिए मुफ्त पिकअप और निर्धारित समय में डिलिवरी न होने पर धनवापसी की गारंटी भी दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा? इस नई शुरुआत के मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पहल इंडिया पोस्ट के लिए नए दौर की शुरुआत है और इसमें व्यापक संभावनाएं निहित हैं। उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है जो वर्तमान के 11 लाख करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना है। बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि छह टियर-1 शहरों और मेट्रो शहरों में '24 स्पीड पोस्ट पार्सल' सेवा के लिए पायलट परीक्षण किये जा चुके हैं और डिलीवरी 95 प्रतिशत से अधिक बार समय के अंदर की गई है। उन्होंने कहा कि '24 स्पीड पोस्ट सेवा' में डिलीवरी कर्मियों को अंतिम छोरों तक पहुंचने के लिए मेट्रो शहरों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। दूर दराज में ड्रोन के प्रयोग के लिए पायलट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।