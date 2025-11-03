Hindustan Hindi News
इंडिया पोस्ट ने EPFO के साथ किया समझौता, अब घर बैठे ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधा

संक्षेप: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ईपीएफओ पेंशनधारकों को उनके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बता दें कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशनधारकों को हर साल सत्यापन के लिए कार्यालय आने के बजाय ऑनलाइन सत्यापन करने में मदद करता है।

Mon, 3 Nov 2025 10:44 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सार्वजनिक क्षेत्र के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ईपीएफओ पेंशनधारकों को उनके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। दोनों संगठनों के बीच इसको लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहयोग के तहत, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अपने 1.65 लाख से अधिक डाकघरों और तीन लाख डाक सेवा प्रदाताओं (डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक) के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाएगा, जो बैंकिंग उपकरणों से लैस हैं। ये उपकरण चेहरे की पहचान तकनीक और ‘फिंगरप्रिंट’ बायोमेट्रिक सत्यापन की डिजिटल प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि ईपीएफओ पेंशनधारकों को उनके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता मिल सके।

हर साल जरूरी है सत्यापन

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत अपने पेंशनधारकों को घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।’’ बता दें कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) पेंशनधारकों को हर साल सत्यापन के लिए कार्यालय आने के बजाय ऑनलाइन सत्यापन करने में मदद करता है। इससे उन्हें पारंपरिक कागज-आधारित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक शाखाओं या ईपीएफओ कार्यालयों में जाने की जरूरत समाप्त हो जाती है।

2020 में डोरस्टेप सेवा शुरू की गई

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने जीवन प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करके पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने को 2020 में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की डोरस्टेप सेवा शुरू की थी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ पेंशनधारकों को अपने डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना होगा या अपने नजदीकी डाकघर में जाना होगा, आधार से जुड़े चेहरे के प्रमाणीकरण या फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आधार संख्या और पेंशन विवरण प्रदान देना होगा।

