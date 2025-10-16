Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़India must effort for sustain growth and boost trade says IMF gdp grow data here

भारत की इकोनॉमी को कैसे मिलेगी रफ्तार, IMF ने समझाया

Thu, 16 Oct 2025 10:42 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारत को ग्रोथ रेट को बनाए रखने और अपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जोर लगाना होगा। ये बात आईएमएफ एशिया और प्रशांत विभाग (एपीडी) के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने कही है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को 2047 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है तो चौतरफा सक्रिय होना होगा। इसके लिए घरेलू मांगों को मजबूत करें और भारत के भीतर आंतरिक एकीकरण का निर्माण करें। यही नहीं, वैश्विक सप्लाय चेन में भी भारत के लिए एकअवसर है। हालांकि, श्रीनिवासन ने कहा कि जीएसटी सहित भारत के हालिया सुधार घरेलू खपत को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं।

चीन से मुकाबले के लिए करना होगा ये काम

ईटी के एक कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत को घरेलू विकास और वैश्विक व्यापार अवसरों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। श्रीनिवासन ने कहा-भारत को कई काम करने की जरूरत है। अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं और चीन से मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यापार को उदार बनाना होगा। इसके अलावा श्रम कानूनों को ज्यादा नरम बनाना होगा, ताकि उद्योग आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि कारोबारी माहौल में सुधार बेहद जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा-ऐसे कई नियम हैं जो निजी क्षेत्र की अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में बाधा डालते हैं। हालांकि, भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत की विकास दर इस साल 6%, 6.6% और अगले साल घटकर 6.2% रह जाएगी। अगले साल यह धीमी गति उच्च टैरिफ दरों के कारण होगी।

7.8 प्रतिशत रही वृद्धि दर

आपको बता दें कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल-जून में 7.8 प्रतिशत रही, जो पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है। इस महीने की शुरुआत में विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था। साथ ही यह कहा था कि देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं, आईएमएफ ने जुलाई में भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित कर 2025 और 2026 दोनों के लिए 6.4 प्रतिशत कर दिया था। वहीं अप्रैल, 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में, देश की आर्थिक वृद्धि दर 2025 के लिए 6.2 प्रतिशत और 2026 के लिए 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

