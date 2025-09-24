सरकारी बैंकों में बढ़ेगी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी! सरकार कर रही बड़ी तैयारी

वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा निजी बैंकों की तुलना में कम है। ऐसे में सरकार का मानना है कि निवेश सीमा बढ़ने से न केवल बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके विस्तार और आधुनिकीकरण को भी गति मिलेगी।

PSU Banks: भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में विदेशी निवेश सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य इन बैंकों को मजबूत बनाना और उन्हें ऐसी संस्थाओं में बदलना है, जो आसानी से पूंजी जुटा सकें। यह पहल सरकार के व्यापक आर्थिक सुधार एजेंडा का हिस्सा है, जिसके तहत मौजूदा भू-राजनीतिक चुनौतियों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा निजी बैंकों की तुलना में कम है। ऐसे में सरकार का मानना है कि निवेश सीमा बढ़ने से न केवल बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके विस्तार और आधुनिकीकरण को भी गति मिलेगी।

बढ़ेगी विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और अन्य वैश्विक निवेशकों की दिलचस्पी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और बढ़ सकती है। इससे बैंकों को पूंजी जुटाने में आसानी होगी, जिससे उनके विस्तार और आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश सीमा बढ़ने से न केवल फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा मजबूत होगा, बल्कि क्रेडिट ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, यह कदम बैंकिंग सेक्टर को दीर्घकालिक मजबूती देने और अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।