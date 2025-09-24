India may raise foreign investment limit in PSU banks says report सरकारी बैंकों में बढ़ेगी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी! सरकार कर रही बड़ी तैयारी, Business Hindi News - Hindustan
सरकारी बैंकों में बढ़ेगी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी! सरकार कर रही बड़ी तैयारी

वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा निजी बैंकों की तुलना में कम है। ऐसे में सरकार का मानना है कि निवेश सीमा बढ़ने से न केवल बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके विस्तार और आधुनिकीकरण को भी गति मिलेगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:46 AM
PSU Banks: भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में विदेशी निवेश सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य इन बैंकों को मजबूत बनाना और उन्हें ऐसी संस्थाओं में बदलना है, जो आसानी से पूंजी जुटा सकें। यह पहल सरकार के व्यापक आर्थिक सुधार एजेंडा का हिस्सा है, जिसके तहत मौजूदा भू-राजनीतिक चुनौतियों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा निजी बैंकों की तुलना में कम है। ऐसे में सरकार का मानना है कि निवेश सीमा बढ़ने से न केवल बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके विस्तार और आधुनिकीकरण को भी गति मिलेगी।

बढ़ेगी विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी

इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और अन्य वैश्विक निवेशकों की दिलचस्पी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और बढ़ सकती है। इससे बैंकों को पूंजी जुटाने में आसानी होगी, जिससे उनके विस्तार और आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश सीमा बढ़ने से न केवल फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा मजबूत होगा, बल्कि क्रेडिट ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, यह कदम बैंकिंग सेक्टर को दीर्घकालिक मजबूती देने और अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।

क्या है डिटेल - समझें

बता दें कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश सीमा से जुड़ा मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद जब बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश को लेकर कई सुधार किए गए, तब निजी बैंकों को अधिक खुलापन दिया गया और उनमें निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाई गई। इसके विपरीत, पीएसयू बैंकों के लिए यह सीमा केवल 20% ही रखी गई, ताकि सरकार का नियंत्रण इन बैंकों पर बना रहे। हालांकि, समय के साथ यह अंतर निवेश प्रवाह पर असर डालने लगा और विदेशी निवेशक निजी बैंकों की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे। पिछले दो दशकों में सरकार ने कई बार बैंकिंग सेक्टर में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं, जैसे बैंकिंग लाइसेंस नीतियों में बदलाव, विलय योजनाएं (जैसे एसबीआई में उसके सहयोगी बैंकों का मर्जर और हाल के पीएसयू बैंकों के बड़े विलय) और पूंजी जुटाने की नई रणनीतियां। इसके बावजूद, विदेशी निवेश सीमा में ढील न मिलने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर रही है। अब सरकार का मानना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य और बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को देखते हुए इस सीमा को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

