2030 तक अपर मिडिल इनकम कैटेगरी वाला देश बनेगा भारत, प्रति व्यक्ति आय 33% से अधिक बढ़ेगी

वर्ष 2030 तक भारत अपर मिडिल इनकम कैटेगरी वाले देशों में शामिल हो जाएगा। अगले चार वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय में करीब 33 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होगी। सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार का लाभ प्रति व्यक्ति आय पर भी दिखाई देगा।

कितनी होगी भारत में प्रति व्यक्ति आय रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2026 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.72 लाख रुपये (3000 डॉलर) होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था के बढ़ाने के साथ लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। ऐसे में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो वर्ष 2030 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 3.62 लाख रुपये (4000 डॉलर) से अधिक हो जाएगी।

आजादी के बाद 60 साल में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत ने आजादी के बाद 60 साल में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया था, लेकिन इसके बाद सिर्फ 7 साल में (वर्ष 2024) 2 ट्रिलियन, फिर उसके बाद सात साल यानी वर्ष 2021 तक तीन ट्रिलियन डॉलर और अब महज 4 साल (वर्ष 2025) में 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बना।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अब अनुमान है कि 2027-28 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनी रहती है तो 2047 तक भारत उच्च आय वाला देश बन सकता है लेकिन इसके लिए निवेश, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को और मजबूत करना होगा।

हाई इनकम वाले देश में शामिल होने के लिए भारत में प्रति व्यक्ति आय 13936 डॉलर (12.63 लाख से अधिक) पर पहुंच जाएगा क्योंकि इसके लिए भारत को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 7.5 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को हासिल करना होगा। आंकड़े बताते हैं कि क्योंकि बीते 23 वर्षों (2001-2024) के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति में 8.3 फीसदी की सीएजीआर से वृद्धि हुई है। इस लिहाज से यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है।

लक्ष्य हासिल करने में कुछ चुनौतियां भी रिपोर्ट कहती है कि उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। क्योंकि वर्ष 2047 तक उच्च आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय का मौजूदा मापदंड 13936 डॉलर से बढ़ेगा। अगर उच्च आय वाले देश बनने की सीमा आगे चलकर बढ़कर 18,000 डॉलर हो जाती है तो भारत को अगले दो दशकों तक यानी 23 वर्षों में सीएजीआर 8.9 प्रतिशत रहना चाहिए।

प्रति व्यक्ति आय में बीते वर्षों में बढ़ोतरी व आगे की संभावना 2009 में 1110 डॉलर

2019 में 2070 डॉलर

2026 में 3108 डॉलर (अनुमान)