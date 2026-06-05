मार्च तिमाही में 7.8% जीडीपी ग्रोथ, FY26 में शानदार रहा परफॉर्मेंस
मुख्य बातें
- ग्लोबल टेंशन के बीच इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8 प्रतिशत बढ़ा है
ग्लोबली टेंशन के बीच मार्च तिमाही के दौरान देश की इकोनॉमी 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है। हालांकि, एक तिमाही पहले के मुकाबले ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8 प्रतिशत रही थी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत पर रही। यह इकोनॉमी की एक साल पहले के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस है।
जीडीपी की नई सीरीज
हाल ही में भारत ने जीडीपी की नई सीरीज अपनाई है, जिसमें 2022-23 को बेस ईयर बनाया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को अपडेट किया गया है ताकि महामारी के बाद उपभोग के बदलते स्वरूप और डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते प्रभाव को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। संशोधित बेस ईयर के बाद जारी यह दूसरा जीडीपी आंकड़ा है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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