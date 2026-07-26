Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत पर मंडरा रहा बड़ा ऊर्जा संकट? नई रिपोर्ट ने सरकार को दी गंभीर चेतावनी!

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • IGU (International Gas Union) की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत को सिर्फ LNG आयात बढ़ाने के बजाय गैस पाइपलाइन नेटवर्क, गैस वितरण व्यवस्था और बाजार सुधारों पर तेजी से काम करना होगा
  • रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में वैश्विक LNG कीमतें घट सकती हैं, लेकिन इसके लाभ के लिए भारत को जरूरी कदम उठाने होंगे
LNG
भारत को सिर्फ LNG आयात बढ़ाने के बजाय गैस पाइपलाइन नेटवर्क, गैस वितरण व्यवस्था और बाजार सुधारों पर करना होगा तेजी से काम।

भारत आने वाले सालों में प्राकृतिक गैस (Natural Gas) का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है, लेकिन सिर्फ एलएनजी (LNG) आयात क्षमता बढ़ाने से यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इंटरनेशनल गैस यूनियन (IGU) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत को सस्ती और पर्याप्त गैस का लाभ उठाना है, तो उसे गैस पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना होगा। साथ ही गैस वितरण व्यवस्था, गैस आधारित उद्योगों और गैस बाजार के नियमों में बड़े सुधार करने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने हाल के वर्षों में LNG आयात करने की क्षमता तो बढ़ाई है, लेकिन पाइपलाइन और गैस सप्लाई नेटवर्क उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाए हैं। यही वजह है कि देश में गैस की खपत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें:LPG के लिए नहीं लगानी होगी लाइन! 4 घंटे में Indane घर तक पहुंचाएगा गैस सिलेंडर

रिपोर्ट में हाल ही में ईरान-इजरायल तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में पैदा हुई स्थिति का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत अपनी LNG और LPG जरूरतों के लिए काफी हद तक कतर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस जैसे देशों पर निर्भर है। खासकर कतर से आने वाली गैस का बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। ऐसे में अगर इस समुद्री मार्ग में कोई बाधा आती है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी खबर भी है। IGU का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है, तो अगले कुछ सालों में दुनिया भर में LNG की सप्लाई काफी बढ़ेगी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में गिरावट आ सकती है। एशिया के कुछ देशों में गैस की मांग कमजोर होने से भी कीमतें नीचे आ सकती हैं, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। लेकिन इस अवसर का लाभ तभी मिलेगा, जब भारत का घरेलू गैस बाजार ज्यादा लचीला और प्रतिस्पर्धी होगा।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को LNG टर्मिनलों तक आसान पहुंच, पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार, गैस ट्रांसपोर्ट शुल्क में सुधार और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण (Pricing Reforms) जैसे कदम उठाने चाहिए। खासकर उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में पाइपलाइन नेटवर्क अभी भी काफी सीमित है, जिसके कारण उद्योगों तक गैस महंगी पहुंचती है। इसी वजह से कई कंपनियां अभी भी कोयले का इस्तेमाल करना ज्यादा सस्ता मानती हैं।

ये भी पढ़ें:LPG के लिए नहीं लगानी होगी लाइन! 4 घंटे में Indane घर तक पहुंचाएगा गैस सिलेंडर
ये भी पढ़ें:पूर्व सांसद की मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, 14 मजदूर महिला बेहोश
ये भी पढ़ें:हर LPG गैस सिलेंडर पर ₹500 वापस! इन ग्राहकों के लिए है तोहफा

IGU का कहना है कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस सस्ती होने से भारत में खपत नहीं बढ़ेगी। इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, पारदर्शी नियम और गैस बाजार में सुधार बेहद जरूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यदि भारत इन सुधारों को तेजी से लागू करता है, तो प्राकृतिक गैस देश के ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, उद्योगों को सस्ता ईंधन मिलेगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business Latest News Business News Business News In Hindi
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।