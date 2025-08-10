India likely to ready tariff strike on US goods after Trump 50 percent duty on these products ट्रंप को सबक सिखाने की तैयारी में भारत! इन चीजों पर लगा सकता है भारी भरकम टैरिफ, Business Hindi News - Hindustan
भारत, अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील, एल्युमीनियम और संबंधित उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 04:45 PM
India Tariffs: भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर पलटवार की बड़ी तैयारी में है। भारत, अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील, एल्युमीनियम और संबंधित उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 31 जुलाई को सभी भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद भारत की पहली औपचारिक जवाबी कार्रवाई होगी, जिसके बाद 6 अगस्त को भारत के रूसी तेल आयात पर नए जुर्माने लगाए गए।

बातचीत से ट्रेड वॉर तक

बता दें कि स्टील और एल्युमीनियम विवाद फरवरी से ही सुलग रहा है, जब ट्रंप प्रशासन ने इन मेटल्स पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। जून में, शुल्क दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे कम से कम 7.6 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर असर पड़ा है।

WTO से कंसल्ट की मांग

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) से कंसल्ट की मांग की, यह तर्क देते हुए कि ये उपाय 'राष्ट्रीय सुरक्षा' उपायों के रूप में प्रच्छन्न थे, लेकिन वास्तव में, WTO के अनुरूप सुरक्षा शुल्क नहीं थे। वाशिंगटन द्वारा वार्ता से इनकार करने के बाद नई दिल्ली ने अब WTO के नियमों के तहत जवाबी कार्रवाई के लिए कानूनी आधार तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, "यूएस बातचीत के जरिए भारत की चिंताओं का समाधान करने को तैयार नहीं है, जिससे भारत के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।" जवाबी कार्रवाई अमेरिकी शुल्कों से होने वाले नुकसान के रेशियो में कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाकर शुरू हो सकती है। एक अन्य अधिकारी ने एचटी को बताया, "दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, फिर भी अमेरिका भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत "अमेरिका की एकतरफ़ा और अनुचित कार्रवाइयों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।"

