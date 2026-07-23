हितों का टकराव होगा... अडानी की एयरलाइन एंट्री पर इंडिगो को ऐतराज
मुख्य बातें
- इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया ने कहा कि अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर को एयरलाइन कंपनियों में स्वामित्व की अनुमति दी जाती है तो इससे गंभीर हितों का टकराव पैदा होगा
- ये बयान ऐसे समय में आया है जब अडानी समूह के एयरलाइन कारोबार मे एंट्री करने की खबर आई है
गौतम अडानी समूह के एयरलाइन कारोबार में उतरने की खबरों के बीच इंडिगो की ओर से एक बड़ा बयान आया है। प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज एयरलाइन इंडिगो के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक (एमडी) राहुल भाटिया ने कहा कि अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर को एयरलाइन कंपनियों में स्वामित्व की अनुमति दी जाती है तो इससे गंभीर "हितों का टकराव" पैदा होगा। बता दें कि अडानी समूह देश के कई एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है। अब अडानी समूह ने केंद्र सरकार से उस नियम में बदलाव की मांग की है, जो देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के ऑपरेटरों को किसी एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकता है। अगर सरकार इस नियम में ढील देती है तो अडानी ग्रुप अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने का रास्ता साफ कर सकता है।
क्या कहा इंडिगो के एमडी ने?
इंडिगो के फाउंडर और राहुल भाटिया ने एयरलाइन के पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विश्लेषकों के साथ चर्चा के दौरान कहा, ''हम भी वह खबरें पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। अगर इनमें कोई सच्चाई है तो एक तो इसका कोई वैश्विक उदाहरण नहीं है और आम तौर पर इससे हितों का बड़ा टकराव पैदा होगा।" वह एयरपोर्ट ऑपरेटर को एयरलाइन कंपनियों में हिस्सेदारी की अनुमति देने संबंधी खबरों पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
क्या है अडानी का प्लान?
अडानी ग्रुप ने सरकार से एक नियम में बदलाव की मांग की है। अगर यह बदलाव होता है तो एनर्जी से लेकर डिफेंस सेक्टर तक काम करने वाला यह ग्रुप अपनी एयरलाइन शुरू कर सकेगा और एविएशन सेक्टर में अपनी पहुंच बढ़ा सकेगा। इस सेक्टर में कंपनी पहले से ही आठ एयरपोर्ट्स चलाने के अलावा पायलट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट की मरम्मत और ग्राउंड हैंडलिंग जैसे कामों में मजबूत मौजूदगी रखती है।
अभी अडानी के पास मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी है जबकि दिल्ली एयरपोर्ट में GMR एयरपोर्ट्स की 74% हिस्सेदारी है। बताया जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कानूनी राय मांगी है। यदि नियमों में बदलाव होता है तो इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी आवश्यक होगी।
इंडिगो के नतीजे?
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को 238 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कंपनी को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 2,176.3 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 25,614.1 करोड़ रुपये हो गई जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 21,542.6 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी के कुल खर्च में भी वृद्धि हुई।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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