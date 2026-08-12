बढ़ गई खुदरा महंगाई, RBI के टारगेट से भी ज्यादा हैं आंकड़े
मुख्य बातें
- खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से जुलाई में खुदरा महंगाई मामूली बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई
- अब भी खुदरा महंगाई के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के टारगेट से ज्यादा हैं
जुलाई के महीने में खुदरा महंगाई बढ़ गई थी। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों से मिली है। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। इससे पहले, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून में 4.38 प्रतिशत के स्तर पर थी।
रिजर्व बैंक के टारगेट से अब भी ज्यादा
कहने का मतलब है कि अब भी खुदरा महंगाई के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के टारगेट से ज्यादा हैं। यह लगातार दूसरा महीना है जब आंकड़े आरबीआई के टारगेट से अधिक हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में महंगाई संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था।
खाने-पीने के सामान के बढ़े दाम
जुलाई में खाद्य महंगाई बढ़कर 5.52 प्रतिशत हो गई जो इससे पिछले महीने 5.32 प्रतिशत थी। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी, दोनों ही इलाकों में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर अधिक रही। ग्रामीण इलाकों में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 5.79 प्रतिशत थी जबकि शहरी इलाकों में यह 5.05 प्रतिशत थी। जून में यह दर क्रमशः 5.45 प्रतिशत और 5.09 प्रतिशत थी।
खाने-पीने की चीजों में बात करें तो जुलाई में अदरक- लहसुन की कीमतों में खास तौर पर तेजी देखी गई। अदरक की महंगाई दर जून के 50.41 प्रतिशत से बढ़कर 83.62 प्रतिशत हो गई जबकि लहसुन की महंगाई दर 17.93 प्रतिशत से बढ़कर 35.36 प्रतिशत हो गई। प्याज की महंगाई भी जून के 4.73 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 22.54 प्रतिशत हो गई। वहीं, कुछ खाने-पीने की चीजें सस्ती हो गईं। आलू की कीमतों में सालाना आधार पर 16.56 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि जुलाई में भिंडी, मटर और टमाटर की कीमतों में भी कमी दर्ज की गई।
जुलाई में संयुक्त स्तर पर खाने-पीने की चीजों में 5.24 प्रतिशत महंगाई दर्ज की गई। रेस्टोरेंट और रहने-ठहरने की सेवाओं में 7.72 प्रतिशत महंगाई रही जबकि पर्सनल केयर, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सामान व सेवाओं में 14.77 प्रतिशत महंगाई देखी गई। ट्रांसपोर्ट महंगाई दर 4.43 प्रतिशत रही जबकि कपड़े और जूते-चप्पल की महंगाई दर 3.38 प्रतिशत थी। हाउसिंग महंगाई दर तुलनात्मक रूप से कम यानी 2.16 प्रतिशत रही। जुलाई में मुख्य व्यक्तिगत चीजों में चांदी के गहनों की महंगाई दर सबसे अधिक 109.84 प्रतिशत दर्ज की गई, हालांकि यह जून के 133.24 प्रतिशत से कम थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें