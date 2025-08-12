India July inflation eases to over 8 year low of 1 55 percent 8 साल के निचले स्तर पर महंगाई, खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, Business Hindi News - Hindustan
8 साल के निचले स्तर पर महंगाई, खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता

पिछले छह सालों में यह पहली बार है जब मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2% से 6% के सहनशीलता बैंड से नीचे आई है। यह जून 2017 के बाद साल-दर-साल सबसे कम मुद्रास्फीति दर है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 04:18 PM
Retail inflation: महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फूड आइटम्स की कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 1.55% रह गई, जो आठ साल का निचला स्तर है। पिछले छह सालों में यह पहली बार है जब मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2% से 6% के सहनशीलता बैंड से नीचे आई है। यह जून 2017 के बाद साल-दर-साल सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जून में 2.1 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 3.6 प्रतिशत थी। जुलाई 2025 की मुद्रास्फीति जून 2017 के बाद सबसे कम है। उस समय यह 1.46 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

क्या है डिटेल

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कहा, ‘‘ जुलाई 2025 के महीने के दौरान कुल (हेडलाइन) मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट की मुख्य वजह अनुकूल तुलनात्मक आधार प्रभाव और दालों व उत्पादों, परिवहन व संचार, सब्जियों, अनाज व उत्पादों, शिक्षा, अंडे तथा चीनी और ‘कन्फेक्शनरी’ के सामान की कीमतों में नरमी रही।’’ खाद्य वस्तुओं की महंगाई में जुलाई में सालाना आधार पर 1.76 प्रतिशत की गिरावट आई। खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर शून्य से 1.76 प्रतिशत नीचे रही जो जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है। जून में यह शून्य से 1.01 प्रतिशत नीचे रही थी। महंगाई दर में कम की सबसे बड़ी वजह सब्जियों और दालों की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले आयी तेज गिरावट है। एक साल पहले की तुलना में सब्जियां 20.69 प्रतिशत और दालें तथा उनके उत्पाद 13.76 प्रतिशत सस्ते हुये। मसालों की कीमतों में 3.07 फीसदी और मांस तथा मछली के दाम में 0.61 फीसदी की कमी आई।

इन चीजों के भी घटे दाम

इनके अलावा, कुछ खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अपेक्षाकृत कम रही। इनमें अनाज (3.03 प्रतिशत), अंडे (2.26 प्रतिशत), दूध एवं डेयरी उत्पाद (2.74 प्रतिशत) और चीनी तथा कंफेक्शनरी उत्पाद (3.28 प्रतिशत) शामिल हैं। वहीं, फलों के दाम जुलाई में ज्यादा तेजी से बढ़े। इनकी मुद्रास्फीति दर 14.42 प्रतिशत रही। तेल एवं वसायुक्त उत्पाद 19.24 फीसदी महंगे हुए। ईंधन एवं बिजली वर्ग की महंगाई दर 2.67 प्रतिशत रही। स्वास्थ्य वर्ग की मुद्रास्फीति 4.57 प्रतिशत और शिक्षा वर्ग की चार प्रतिशत रही।

क्या था अनुमान

रॉयटर्स के 50 अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति के घटकर 1.76% रहने का अनुमान लगाया गया था। बता दें कि ये आंकड़े आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा दरों को 5.50% पर अपरिवर्तित रखने और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को "अधिक अनुकूल" बताने के लगभग एक सप्ताह बाद आए हैं। यह ठहराव फरवरी से अब तक लगातार तीन बार दरों में कटौती के बाद आया है, जिनकी कुल संख्या 100 आधार अंकों की रही है। समिति ने अपना तटस्थ रुख भी बरकरार रखा है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

