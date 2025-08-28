India industrial output growth hits four month high data is here 4 महीने के हाई पर औद्योगिक उत्पादन, जुलाई में 3.5% की दर से ग्रोथ, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़India industrial output growth hits four month high data is here

4 महीने के हाई पर औद्योगिक उत्पादन, जुलाई में 3.5% की दर से ग्रोथ

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जुलाई में 3.5 प्रतिशत बढ़ा जो इस साल मार्च में रही 3.9 प्रतिशत वृद्धि के बाद सर्वाधिक है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 05:49 PM
share Share
Follow Us on
4 महीने के हाई पर औद्योगिक उत्पादन, जुलाई में 3.5% की दर से ग्रोथ

देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई माह के दौरान 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो चार महीनों में सबसे अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जुलाई में 3.5 प्रतिशत बढ़ा जो इस साल मार्च में रही 3.9 प्रतिशत वृद्धि के बाद सर्वाधिक है। हालांकि, जुलाई 2024 में औद्योगिक उत्पादन पांच प्रतिशत की दर से बढ़ा था। इस तरह सालाना आधार पर इस बार की वृद्धि थोड़ी नरम पड़ी है।

मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत

जून 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को एनएसओ ने 1.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है, जो पिछले महीने जारी अस्थायी अनुमान के समान ही है। वहीं, जुलाई 2025 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही जो पिछले साल इसी महीने में 4.7 प्रतिशत थी। हालांकि माइनिंग सेक्टर में 7.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में इसमें 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बिजली उत्पादन में भी बड़ी गिरावट देखी गई।

जुलाई 2024 में जहां इसमें 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वहीं जुलाई 2025 में यह केवल 0.6 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में केवल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 5.4 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में औद्योगिक गतिविधियों की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही है।

कोर सेक्टर के आंकड़े

जुलाई के महीने में आठ प्रमुख कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर दो माह के निचले स्तर दो प्रतिशत पर आ गई। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस एवं रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट से ऐसा हुआ। पिछले वर्ष जुलाई में इन आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रही थी जबकि जून, 2025 में यह 2.2 प्रतिशत रही।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।