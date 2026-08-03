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पेट्रोल पर ₹3.5 और डीजल पर ₹24 प्रति लीटर टैक्स! सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2026 से पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है
  • पेट्रोल पर टैक्स ₹2.5 से बढ़ाकर ₹3.5 प्रति लीटर और डीजल पर ₹15.5 से बढ़ाकर ₹24 प्रति लीटर कर दिया गया है
  • आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं
petrol and diesel
केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2026 से पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ाया।

भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक यह बदलाव 3 अगस्त से लागू हो गया है। अब पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स ₹2.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹3.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर यह टैक्स ₹15.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹24 प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, निर्यात से होने वाले मुनाफे और वैश्विक बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया है।

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सरकार हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रिफाइनिंग कंपनियों और तेल उत्पादकों को सामान्य से अधिक मुनाफा होने लगता है, तो सरकार उस अतिरिक्त कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलती है। इसी टैक्स को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।

तेल कंपनियों के निर्यात मार्जिन पर पड़ सकता है असर

एक्सपर्ट का मानना है कि इस बढ़ोतरी का सीधा असर तेल कंपनियों के निर्यात मार्जिन पर पड़ सकता है। हालांकि, इसका घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर तुरंत कोई सीधा असर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि भारत में ईंधन की कीमतें कई अन्य कारकों के आधार पर तय होती हैं। आने वाले दिनों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और सरकार की अगली समीक्षा पर बाजार की नजर रहेगी।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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