पेट्रोल पर ₹3.5 और डीजल पर ₹24 प्रति लीटर टैक्स! सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला?
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2026 से पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है
- पेट्रोल पर टैक्स ₹2.5 से बढ़ाकर ₹3.5 प्रति लीटर और डीजल पर ₹15.5 से बढ़ाकर ₹24 प्रति लीटर कर दिया गया है
- आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं
भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक यह बदलाव 3 अगस्त से लागू हो गया है। अब पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स ₹2.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹3.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर यह टैक्स ₹15.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹24 प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, निर्यात से होने वाले मुनाफे और वैश्विक बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
सरकार हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रिफाइनिंग कंपनियों और तेल उत्पादकों को सामान्य से अधिक मुनाफा होने लगता है, तो सरकार उस अतिरिक्त कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलती है। इसी टैक्स को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।
तेल कंपनियों के निर्यात मार्जिन पर पड़ सकता है असर
एक्सपर्ट का मानना है कि इस बढ़ोतरी का सीधा असर तेल कंपनियों के निर्यात मार्जिन पर पड़ सकता है। हालांकि, इसका घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर तुरंत कोई सीधा असर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि भारत में ईंधन की कीमतें कई अन्य कारकों के आधार पर तय होती हैं। आने वाले दिनों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और सरकार की अगली समीक्षा पर बाजार की नजर रहेगी।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।