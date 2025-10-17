विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट लेकिन गोल्ड रिजर्व ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर
संक्षेप: सोने की बढ़ती कीमतों के बीच अब गोल्ड रिजर्व को लेकर रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। यह पहली बार है जब गोल्ड रिजर्व 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार 2.18 अरब डॉलर घटकर 697.78 अरब डॉलर रहा।
सोने की बढ़ती कीमतों के बीच अब गोल्ड रिजर्व को लेकर रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। दरअसल, 10 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का गोल्ड रिजर्व 3.59 अरब डॉलर बढ़कर 102.36 अरब डॉलर हो गया। यह पहली बार है जब गोल्ड रिजर्व 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। यह लगातार सातवां सप्ताह है जब गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। हालांकि, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.18 अरब डॉलर घटकर 697.78 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
विदेशी मुद्रा आस्तियां 5.60 अरब डॉलर घटा
रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 10 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 5.60 अरब डॉलर घटकर 572.10 अरब डॉलर रही। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है।
इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 13 करोड़ डॉलर घटकर 18.684 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में भारत का रिजर्व भंडार 3.6 करोड़ डॉलर घटकर 4.63 अरब डॉलर रहा।
निवेशकों को यहां मिला तगड़ा रिटर्न
इस बीच, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2017-18 सीरीज III में निवेश करने वालों को तगड़ा रिटर्न मिला है। आठ साल की अवधि पूरी होने पर 338% रिटर्न मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस ट्रेंच का अंतिम रिडेम्पशन प्राइस ₹12,567 प्रति ग्राम तय किया है। यह सीरीज अपनी अवधि पूरी कर 16 अक्टूबर 2025 को परिपक्व होगी। यह बॉन्ड 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2017 के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खोला गया था, जिसकी इश्यू प्राइस ₹2,866 प्रति ग्राम रखी गई थी। अब इस कीमत के मुकाबले निवेशकों को ₹9,701 प्रति ग्राम का लाभ हुआ है। यानी आठ साल में कुल 338% का रिटर्न, जो किसी भी पारंपरिक निवेश साधन के मुकाबले काफी अधिक है।