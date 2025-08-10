India Glycols Ltd Stock Split record date this week check details here 525% का रिटर्न देने वाला स्टॉक का हो रहा 2 हिस्सों में बंटवारा, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, Business Hindi News - Hindustan
India Glycols Ltd Stock Split record date this week check details here

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 04:30 PM
525% का रिटर्न देने वाला स्टॉक का हो रहा 2 हिस्सों में बंटवारा, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते

Stock Split News: इस हफ्ते 2 कंपनियों के शेयरों का बंटवारा होगा। इन दो कंपनियों की लिस्ट में India Glycols Ltd एक है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में होने जा रहा है। बीते 5 साल में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 525 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

2 टुकड़ों में बंट जाएगा यह मल्टीबैगर स्टॉक

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने 12 अगस्त 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी

India Glycols Ltd ने आखिरी बार निवेशकों को पिछले साल अगस्त में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2021 में कंपनी ने एक शेयर पर 6 रुपये, 2022 और 2023 में कंपनी ने एक शेयर 7.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन रहा है शानदार

बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 31 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 1 साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक का भाव 46 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2139.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1005 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5387.46 करोड़ रुपये का है।

2 साल में India Glycols Ltd के शेयरों की कीमतों में 167 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 61.01 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 38.99 प्रतिशत है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

